أطباء بلا حدود: الهجوم البري على رفح سيكون كارثيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- حذر مدير عام منظمة "أطباء بلا حدود، ميني نيكولاي اليوم الاثنين، من أن "الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح سيكون كارثيا ويجب ألا يستمر".

جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا لها للنجاة من القصف العنيف في بقية مناطق القطاع.

وكتب نيكولاي، على منصة إكس، "مع استمرار القصف الجوي للمنطقة، يواجه الآن أكثر من مليون شخص، يعيش العديد منهم في خيام وملاجئ مؤقتة، تصعيدًا كبيرًا في هذه المذبحة المستمرة".

وشدد ميني على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة، وقد دفعت عمليات التهجير القسري المتكررة الناس إلى رفح، حيث يحاصرون في قطعة صغيرة من الأرض وليس لديهم خيارات (للتوجه لمكان آخر)".

وقال: "منذ 7 تشرين الأول الماضي، اضطرت فرقنا الطبية ومرضانا إلى إخلاء 9 مرافق رعاية صحية في قطاع غزة، بعد تعرضهم لنيران الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة والقنّاصة والقوات البرية (الإسرائيلية)، أو بعد خضوعهم لأمر إخلاء (من الجيش).

وأضاف أنه خلال الحرب "اعتقل أفراد من الطواقم الطبية والمرضى وتعرض عدد منهم للتعذيب والقتل، وكل هذا حدث على مرأى ومسمع من زعماء العالم".

وشدد ميني على أن "العمل في غزة أصبح الآن شبه مستحيل، وكل محاولاتنا لتوفير الرعاية المنقذة لحياة الفلسطينيين تضاءلت بسبب سلوك إسرائيل في الأعمال العدائية"، مبيّنا أن "الاحتياجات هائلة والوضع يتطلب استجابة إنسانية آمنة على نطاق أوسع بكثير".

--(بترا)

رصد/ ي ف/ف م/ف ق

12/02/2024 16:09:16