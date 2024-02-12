الإذاعة في يومها العالمي.. الأكثر استحواذا على الفضاء الإعلامي

MENAFN - Jordan News Agency)





عمان 12 شباط (بترا) بشرى نيروخ- في يومها العالمي الذي يصادف غدا الثلاثاء، حظيت الإذاعة باهتمام استثنائي من مختلف الأوساط الشعبية، كونها حملت على عاتقها إيصال الرسالة الخبرية والإعلامية بكل وضوح وشفافية، وكشف الحقائق، وتوفير المعلومة الصحيحة والموثوقة، الأمر الذي يسهم في وقف نزيف الإشاعات.

وعلى مدار قرن كامل من الاستحواذ على الأثير العالمي، أثبتت الإذاعة في مختلف المواقف والمحن والأزمات دورها المتعاظم في مدّ الجسور بين الشعوب في مواجهة التحديات الكبيرة وكشف الظلم الذي يمارسه أدعياء "التحضر والديمقراضية" كما في غزة حيث أنين الجرحى والمكلومين من النساء والشيوخ ودويّ الانفجارات التي لا تنفك ليل نهار عن تدمير الحياة في كل أنحاء القطاع.





وفي وقت تزداد في القلب غصة وحرقة لما يجري، أدارت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية دفة الإعلام بنجاح في تعزيز صمود أهل غزة، ونقل مجريات الأحداث وسط جهود جلالة الملك الدؤوبة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودرتها القدس ووضع العالم بصورة معاناة الأهل في غزة في كافة المحافل الدولية ناصرا للحق ومدافعا عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن خلفه وقف الاردنيون متراصين كعادتهم المجبولة بالنخوة لمواساة إخوتهم.





فقد أخذت الإذاعة الاردنية، إذاعة الوطن، على عاتقها منذ تأسيسها، إبراز الهوية الوطنية ضمن ثوابت الدولة الأردنية، معتمدة في عملها، على مضامين الخطاب الإعلامي للدولة الأردنية، ساعية للتطوير والتحديث ومتابعة كافة المستجدات لتقديم رسالتها الإعلامية عبر إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم وراديو عمان "اف ام" والإذاعة الأجنبية وإذاعة إربد الكبرى، وذلك من خلال برامجها وأخبارها ملتزمة في ذلك بالموضوعية والحيادية.





رئيس قسم التبادل البرامجي والإخباري في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ليث عكروش قال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان الاذاعة الأردنية حرصت في عملها ومنذ تأسيسها، على أن تكون لسانا ناطقا باسم الوطن بكافة فئاته وأطيافه، تتابع الحدث وتنقل الواقع والمنجز الوطني، فكان إنتاجها البرامجي والإخباري خلال الفترة الماضية بالإضافة للبرامج والأخبار اليومية، يتركز على معاناة الأهل في قطاع غزة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم، فخصصت ساعات بث متواصل لنقل واقع الأحداث من غزة أولا بأول، وأنتجت لهذه الغاية البرامج والبرامج الوثائقية، وأفردت مساحات واسعة في نشراتها الإخبارية لمتابعة الأحداث عبر الإذاعة العامة والإذاعات المتخصصة المنبثقة عنها.

وأشار عكروش إلى ان الاذاعة الأردنية أولت وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية جل ساعات البث منذ بداية العام الحالي، للحديث حول منجزات الوطن ومؤسساته بقيادة جلالته خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية، عبر إنتاجٍ ضخم من البرامج المباشرة والمسجلة والتقارير والنشرات الإخبارية.





وأنتجت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة 2024 وتحت شعار "الإذاعة.. مئة عام من التعليم والترفيه والإعلام"وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية العديد من البرامج والومضات حول هذا الشعار وحول رواد الإذاعة الأردنية للبث عبر موقع الاتحاد وأثير الإذاعة الأردنية، بحسب عكروش.

المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرّحيم سليمان قال، ما تزال الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الأولى ليس فقط لأنها ما تزال الأسهل استخداما، وليس فقط لأنها الأكثر مصداقية وفقا لإحصائيات مركز "بي بي سي" للإعلام، وليس فقط لأنها الأكثر انتشارا أيضا بحسب مركز الأمم المتحدة للإحصاء، والذي يشير إلى أن نصف الكرة الأرضية لم تصله بعد خدمات الإنترنت، بل لأن الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة دون منافس في نصف المعمورة.

فالإذاعة هي الكيان غير المسبوق الذي يقاوم الزمن، ويتجاوزه ويتغلب على قوانين الطبيعة، وأصبحت الآن الوسيلة الأكثر حيوية وشبابا رغم كل التحديات، يقول سليمان.

الرئيس السابق لجمعية المذيعين الأردنيين محمد العضايلة قال، على مدى قرن كامل اتسمت الإذاعة أينما كانت على بدور تثقيفي وترفيهي للبشرية فهي الوسيلة الأسهل والأكثر انتشارا كما تعتبر المصدر الأكثر وثوقا في مواجهة ما يعيشه ويعانيه الإنسان المستمع أينما كان.

ونظرا للتطور السريع لوسائل الاتصال وفنون الإعلام أصبحت الإذاعات أكثر تأثيرا في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثبتت قدرتها على كشف الحقائق والتمييز بين الغث والسمين وإيصال صوت المستمعين للقادة والمسؤولين والمخططين أينما كانوا وبمختلف اللغات لكشف حقيقة العدوان البربري على الأهل في قطاع غزة وزيف الإعلام الإسرائيلي المدعوم عالميا وخصصت بثا موجها للأهل في غزة وبتردد مسموع من أجل التواصل مع العالم الخارجي ومعرفة ما يدور حوله من حصار وقتل ودمار.





الإعلامي والاكاديمي الدكتور محمد أنيس المحتسب، قال، تدخل الإذاعة قرنها الثاني كواحدة من أكثر وسائل الإعلام التي يعوَّل عليها والأوسع استخداماً في العالم في عصر تتسارع فيه عجلة الابتكارات التكنولوجية إلى حد لا يوصف وتتقادم فيه المنصات الرقمية التي سرعان ما يخفت بريقها الصاعد، الواحدة تلو الأخرى.

وأشار إلى أن الإذاعة استطاعت منذ البث الأول قبل ما يزيد على مئة عام، أن تكون مصدر معلومات موثوقا لعملية التغيير الاجتماعي، ونقطة مركزية لحياة المجتمع. ومن بين وسائل الإعلام التي تصل إلى الجمهور على أوسع نطاق في العالم، في عصر التقنيات الجديدة، لا تزال هذه المنصة أداة اتصال قوية ووسيلة إعلام غير مكلفة، مشيرا الى أن من الصعب إلغاء الراديو ودوره الريادي كوسيلة جماهيرية لأن مضمونه المنوع يستهوي كل الجماهير صغيرها وكبيرها، المتعلم وغير المتعلم.





وأضاف، "لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو، مَن غير الراديو يمكنه أن يكون رفيقا للجمهور في مناطق كثيرة من العالم معزولة عن خدمات الكهرباء والتكنولوجيات الحديث ومن غير الراديو يعلم ويثقف ويرشد وينمي ويرفه هذه الملايين من البشر الرازحة تحت نير العوز والفاقة والجهل والأمية؟".





وفي يوم الإذاعة العالمي، لا يكتمل الحديث دون إعطاء إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حقها، هذا الصوت الأردني الذي حمل على عاتقه منذ اليوم الأول لانطلاقته رسالة الدولة الأردنية بكل فخر واقتدار.

فقد استطاعت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية منذ بدايات بثّها، بأن تكون مصدراً للمعلومة الصادقة والدقيقة، متميزة ببرامجها المتنوعة وساعية دائماً لإرضاء كافة الأذواق، تتابع بكل شغف منجزات الوطن، وتنقلها بمهنية وشفافية ومصداقية، انطلاقاً من دورها الوطني التنويري ضمن الثوابت الوطنية، والتي لم ولن تنحاز يوماً إلا للوطن، فهي صوت الخبر الصادق والمتزن، بحسب المحتسب.





وأضاف: لقد واكبت الإذاعة الأردنية كافة التطورات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية والتنموية، وتأقلمت معها في مختلف تجلياتها وانعكاساتها، فأكسبت سياساتها التحريرية وخططها البرامجية مقومات الاستقلالية والموضوعية والحيادية، وسعت عبر عقود طويلة لتكون رسالتها الإعلامية والثقافية والاجتماعية موجهة بالأساس لخدمة الجمهور من خلال الاقتراب أكثر فأكثر من اهتماماته، والحرص على تلبية حاجاته وتطلعاته، عبر برامجها الحوارية، متيحةً الفرصة لجميع الأطياف المجتمعية بالمشاركة فيها، ولم تزل وسيلة قوية للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها، مثلما لم تزل منصة للخطاب الديمقراطي.

يشار إلى ان منظمة "اليونسكو" أعلنت 13 شباط من كل عام يوماً عالميا للاحتفال بالإذاعة، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في كانون الثاني 2013، باعتبار الإذاعة الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا.





--(بترا)





ب ن/ اح

12/02/2024 16:04:25