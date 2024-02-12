المكتبة الوطنية تنظم دورة لموظفي نظيرتها الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)– نظمت دائرة المكتبة الوطنية، دورة تدريبية متخصصة لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية، بهدف إعدادهم وتأهيلهم على عمليات فهرسة الوثائق وتصنيفها وإيداعها وأرشفتها.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاثنين، تأتي الدورة التدريبية لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية حديثة النشأة، تنفيذا لمذكرة التعاون وقعها الجانبان بداية العام الحالي.

وتعرف أعضاء الوفد الفلسطيني، على مراحل عمل دائرة المكتبة الوطنية ومهامها، ودورها في حفظ الأرشيف الوطني، وحجم ونوعية الوثائق المهمة والنادرة، التي توثق تاريخ الدولة الأردنية.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

12/02/2024 15:58:03