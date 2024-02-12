المكتبة الوطنية تنظم دورة لموظفي نظيرتها الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)– نظمت دائرة المكتبة الوطنية، دورة تدريبية متخصصة لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية، بهدف إعدادهم وتأهيلهم على عمليات فهرسة الوثائق وتصنيفها وإيداعها وأرشفتها.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاثنين، تأتي الدورة التدريبية لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية حديثة النشأة، تنفيذا لمذكرة التعاون وقعها الجانبان بداية العام الحالي.
وتعرف أعضاء الوفد الفلسطيني، على مراحل عمل دائرة المكتبة الوطنية ومهامها، ودورها في حفظ الأرشيف الوطني، وحجم ونوعية الوثائق المهمة والنادرة، التي توثق تاريخ الدولة الأردنية.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
12/02/2024 15:58:03
MENAFN12022024000117011021ID1107842826
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