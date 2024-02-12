الأمن العام : قرار مجلس الوزراء أمس يخص تخفيض رسوم ترخيص فئة محددة من المركبات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام رسوم ترخيص المركبات، مضى عليه ما يزيد على خمس سنوات.

وأكّد أنّ نظام ترخيص المركبات الذي اقره مجلس الوزراء أمس، يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005 كونها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.

وبيّن أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، مؤكداً أن القرار لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم.

ولفت إلى أنه سيتم نشر تفاصيل النظام كافة، فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافّة.

--(بترا)

ل م/ ف م/ف ق

12/02/2024 15:54:01