قتيلان في غارة إسرائيلية جديدة جنوب لبنان

قتيلان في غارة إسرائيلية جديدة جنوب لبنان
التاريخ
2/12/2024 2:36:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 شباط( بترا)- قتل شخصان، بغارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على منزل في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان .
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت"إن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع أنقاض المنزل لمعرفة إذا كان هناك ضحايا آخرون تحت الانقاض".
--(بترا)
ف ج/ ف م
12/02/2024 15:31:23
MENAFN12022024000117011021ID1107842823
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