قتيلان في غارة إسرائيلية جديدة جنوب لبنان

بيروت 12 شباط( بترا)- قتل شخصان، بغارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على منزل في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان . وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت"إن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع أنقاض المنزل لمعرفة إذا كان هناك ضحايا آخرون تحت الانقاض". --(بترا) ف ج/ ف م 12/02/2024 15:31:23

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