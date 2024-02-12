Monday, 12 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

2/12/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 شباط (بترا)- أفادت هيئة البي بي سي البريطانية، بأن محكمة استئناف هولندية أصدرت اليوم الاثنين، حكما يقضي بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة.
ونقلت الهيئة عن المحكمة الهولندية القول "لا يمكن إنكار وجود خطر واضح في استخدام قطع غيار إف-35 في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الحكومة الهولندية تنفيذ الحكم في غضون سبعة أيام، كما رفضت المحكمة أيضاً طلبا قدمه محامو الحكومة بتعليق الحكم الصادر أثناء النظر في دعوى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
--(بترا)
ر ش/ ف م/ف ق
12/02/2024 15:30:34

MENAFN12022024000117011021ID1107842822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث