محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 شباط (بترا)- أفادت هيئة البي بي سي البريطانية، بأن محكمة استئناف هولندية أصدرت اليوم الاثنين، حكما يقضي بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة.
ونقلت الهيئة عن المحكمة الهولندية القول "لا يمكن إنكار وجود خطر واضح في استخدام قطع غيار إف-35 في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الحكومة الهولندية تنفيذ الحكم في غضون سبعة أيام، كما رفضت المحكمة أيضاً طلبا قدمه محامو الحكومة بتعليق الحكم الصادر أثناء النظر في دعوى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
--(بترا)
ر ش/ ف م/ف ق
12/02/2024 15:30:34
MENAFN12022024000117011021ID1107842822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.