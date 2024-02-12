محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 شباط (بترا)- أفادت هيئة البي بي سي البريطانية، بأن محكمة استئناف هولندية أصدرت اليوم الاثنين، حكما يقضي بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة.

ونقلت الهيئة عن المحكمة الهولندية القول "لا يمكن إنكار وجود خطر واضح في استخدام قطع غيار إف-35 في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت المحكمة أنه يتعين على الحكومة الهولندية تنفيذ الحكم في غضون سبعة أيام، كما رفضت المحكمة أيضاً طلبا قدمه محامو الحكومة بتعليق الحكم الصادر أثناء النظر في دعوى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

--(بترا)

ر ش/ ف م/ف ق

12/02/2024 15:30:34