أمين عام الطاقة تطلع على برنامج كفاءة الطاقة في مصنع الباحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- اطلعت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، خلال زيارتها اليوم الاثنين، شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين ومصنعها الكائن في منطقة الظليل، على الإجراءات التي تتخذها الشركة في كفاءة الطاقة في المصنع.

وركزت اجراءات الشركة في كفاءة الطاقة على استحداث برنامج محاسبي لتتبع استهلاك الطاقة لكل وحدة انتاج فيها، واستخدام الهيدروجين المنتج جانبيا كوقود بديل في البويلر مما وفر أكثر من 50بالمئة من استهلاك الوقود.

وقدم مدير قسم البحث والتطوير في الشركة المهندس عبدالله الكعود، شرحا مفصلا حول المحلل الكهربائي القلوي Alkaline eletrolyzer المستخدم في تحليل المياه، ووحدة تجفيف الكلورين، ووحدة الهيدروجين، ووحدة إنتاج المياه منزوعة الأيونات، لافتا إلى سعي الشركة للتحول نحو الاستخدام الكامل للهيدرجين مستقبلا.

بدوره، طرح رئيس مجلس إدارة الباحة المهندس مفيد الكعود، التحديات التي تواجهها الشركة من حيث متطلبات تجهيز الطاقة الكهربائية، مبينا أن خطط الشركة تطمح لأن تكون منتجاتها ضمن التصنيف الأخضر، من خلال تركيب أنظمة طاقة متجددة تكفي كامل الاستهلاك.

وثمنت العزام، جهود الشركة التي تأسست عام 2006 و مصنعها الحائز على جائزة المصنع الاخضر في دورتها الاولى (2022-2023) لتطبيقه مفهوم الاستدامة البيئية واستدامة العمليات التصنيعية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، حيث تستخدم الشركة أحدث تقنيات الخلايا الغشائية ثنائية القطب (INEOS Technology)، والتي تعتبر من التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين وافراد المجتمع.

--(بترا)

م ف/ ف م

12/02/2024 15:23:21