أمين عام الطاقة تطلع على برنامج كفاءة الطاقة في مصنع الباحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- اطلعت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، خلال زيارتها اليوم الاثنين، شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين ومصنعها الكائن في منطقة الظليل، على الإجراءات التي تتخذها الشركة في كفاءة الطاقة في المصنع.
وركزت اجراءات الشركة في كفاءة الطاقة على استحداث برنامج محاسبي لتتبع استهلاك الطاقة لكل وحدة انتاج فيها، واستخدام الهيدروجين المنتج جانبيا كوقود بديل في البويلر مما وفر أكثر من 50بالمئة من استهلاك الوقود.
وقدم مدير قسم البحث والتطوير في الشركة المهندس عبدالله الكعود، شرحا مفصلا حول المحلل الكهربائي القلوي Alkaline eletrolyzer المستخدم في تحليل المياه، ووحدة تجفيف الكلورين، ووحدة الهيدروجين، ووحدة إنتاج المياه منزوعة الأيونات، لافتا إلى سعي الشركة للتحول نحو الاستخدام الكامل للهيدرجين مستقبلا.
بدوره، طرح رئيس مجلس إدارة الباحة المهندس مفيد الكعود، التحديات التي تواجهها الشركة من حيث متطلبات تجهيز الطاقة الكهربائية، مبينا أن خطط الشركة تطمح لأن تكون منتجاتها ضمن التصنيف الأخضر، من خلال تركيب أنظمة طاقة متجددة تكفي كامل الاستهلاك.
وثمنت العزام، جهود الشركة التي تأسست عام 2006 و مصنعها الحائز على جائزة المصنع الاخضر في دورتها الاولى (2022-2023) لتطبيقه مفهوم الاستدامة البيئية واستدامة العمليات التصنيعية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، حيث تستخدم الشركة أحدث تقنيات الخلايا الغشائية ثنائية القطب (INEOS Technology)، والتي تعتبر من التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين وافراد المجتمع.
--(بترا)
م ف/ ف م
12/02/2024 15:23:21
MENAFN12022024000117011021ID1107842821
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