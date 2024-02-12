الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، في مركز الحسين للسرطان.

وثمنت سموها الدعم الذي ستقدمه شركة الفوسفات لمبنى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة، من خلال توفير أجهزة ومعدّات طبيّة متقدّمة ستسهم في تقديم أحدث رعاية صحيّة لمرضى السرطان من محافظات الجنوب، ومنحهم فرصة حقيقيّة للشّفاء.

وأكّد الذنيبات أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان، مبديا استعداد الشركة لتقديم الدعم المتواصل لمساندة المركز لتنفيذ خططه للتوسع في تقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لمرضى السرطان في مختلف مناطق المملكة.

وخلال الزيارة، أطلع مدير عام المركز، الدكتور عاصم منصور، ومدير عام المؤسسة، نسرين قطامش، الدكتور الذنيبات على مستويات العلاج المتقدّمة التي يوفّرها المركز لمرضى السرطان.

--(بترا)

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12/02/2024 15:29:04