الملك.. 25 عامًا من حمل رسالة السَّلام وسيادة العدالة في الأرض

MENAFN - Jordan News Agency)

مصححة لملاحظة العنوان .

عمان 12 شباط (بترا)-بركات الزِّيود- يحمل جلالة الملك عبد الله الثَّاني بن الحسين، وعلى مدار 25 عامًا من اعتلائه سدَّة الحكم، وما يزال، راية السَّلام، وصوت الحق والمدافع عنه والداعي لإحقَّاق العدل والمساواة بين بني البشر، ذلك باعتراف العالم، بأنَّه خير من حمل رسالة السَّلام، ذلك الاعتراف الذي تُوِّج بأرفع الجوائز العالمية.

12 جائزة عالمية مُنحت للملك عبد الله، خلال السنوات الماضية، تقديرًا لدوره في السَّلام العالمي انطلاقًا من الأردن الذي أصبح بفضل قيادته واحة أمن واستقرار في إقليم مضطرب، بالحرب والدمار والفوضى والاضطراب، وبقيت قضية فلسطين، أولوية، لازَمَها الأردن أملاً وألماً، وحتى اليوم وفي هذه الأثناء يتواجد جلالته في العاصمة الأميركية ويطوف بعدَّة دول أخرى ذات تأثير في القرار الدَّولي لوقف شلال الدَّم المتدفق في قطاع غزَّة منذ نحو 130 يومًا.

عام 2022 تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، والتي جاءت تقديراً لجهود جلالتيهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال تسليم الجائزة للملك: "لقد قدمتما أنموذجا مميزاً للأخوة والتعايش الإنساني".، معربًا عن تقديره لجلالة الملك لجهوده المستمرة في دعم قضايا الحوار بين الأديان، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمه المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، واستضافة الأردن للاجئين، واهتمام جلالة الملكة بالنساء والأطفال والمحرومين ورعايتهم، وتعزيز الأخوة والمحبة بين الناس.

وأعرب قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عن سعادته بمنح جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022، إلى جلالة الملك والملكة، قائلا: "لا يغيب عن أحد التزام صاحبي الجلالة في تعزيز قيم التعايش والحوار بين التقاليد الدينية المختلفة، ومكافحة التمييز وتمكين الشباب والنساء. ولقد ساهمتما من خلال دعمكما لقيم الأخوة الإنسانية في جعل المملكة الأردنية نموذجاً من التسامح والعيش المشترك".

وتبرع جلالتاهما بقيمة الجائزة، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة.

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية إحدى أهم مبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز القيم التي تضمنتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في عام 2019، بهدف تعزيز قيم السلام والحوار والعيش المشترك.

ويوم 29 من شهر آذار عام 2019 بمدينة أسيزي الإيطالية مُنحت جائزة مصباح السلام لجلالته تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي والسلام في الشرق الأوسط والعالم، واستضافته اللاجئين.

وتُمنح هذه الجائزة والتي تأسَّست عام 1981 لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام والعيش المشترك.

ويوم 14 من شهر تشرين الثَّاني عام 2018 تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018 وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، وذلك تقديرا لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية.

وسلمت حفيدة مؤسس الجائزة هيذر تمبلتون ديل جلالة الملك الجائزة، التي تعد أعلى الجوائز أهمية وقيمة في المجال الإنساني والديني، في حفل اقيم في كاتدرائية واشنطن الوطنية، تقديرا لجهود جلالته كأحد أهم القادة السياسيين على مستوى العالم في الوقت الحالي، الذي يعمل على تحقيق الوئام بين المذاهب الإسلامية وبين اتباع الدين الإسلامي وباقي الأديان في العالم.

وقلدت تمبلتون ديل جلالة الملك ميدالية شجرة الحياة، وقدمت شرحا لجلالته والحضور حول الرموز التي تضمنتها مخطوطة الجائزة، والتي تعبر عن إنجازات جلالة الملك في المجالات التي تحتفي بها الجائزة، والمتمثلة في نشر العلم والمعرفة ومبادرات جلالة الملك لتحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية، إلى جانب رموز وطنية تعبر عن الأردن.

واستهل جلالة الملك حينها كلمته بالطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت استذكارا لضحايا الفيضانات التي اجتاحت الأردن.

وقال جلالته خلال تسلمه الجائزة إنه لطالما حرص الأردن على الاحترام المتبادل بين جميع الأديان، فأولو العزم من الرسل، كما وصفوا في القرآن الكريم، والذين حملوا رسالة التوحيد والدعوة إلى اليهودية والمسيحية والإسلام، قد باركوا، عليهم السلام أجمعين، أرض الأردن بمسيرهم فيها.

وبين أن الجهاد الأكبر لا يمت بصلة إلى الكذب المليء بالكراهية، والذي يفتريه الخوارج أمثال داعش ومن هم على شاكلتهم، أو الكذب الذي يدعيه أولئك الذين يخافون الإسلام ويشوهون ديننا الحنيف، والجهاد الأكبر هو الصراع الداخلي للتغلب على حب الذات والغرور، وهو الصراع الذي نتشارك فيه جميعاً سعياً لعالم ينعم بالسلام والوئام والمحبة.

وأشار إلى أنه وعند الحديث عن الأمل والوئام، فما من مسألة أكثر أهمية من القدس الشريف، وهي المدينة المقدسة لدى أكثر من نصف سكان العالم، من مسلمين ومسيحيين ويهود، والقدس للمسلمين هي أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين مع مكة والمدينة المنورة. ويربطني ويربط كل الأردنيين واجب جليل تجاه القدس الشريف ضمن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأشادت هيذر تمبلتون ديل في كلمتها بجهود جلالة الملك بتعزيز السلام والوئام فيما بين المسلمين، وبين المسلمين والمسيحيين وفقا للوصيتين المشتركتين بين الديانتين: "حب الله وحب الجار"، مشيرة إلى أن مبادرات جلالة الملك من رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان تؤكد على الواجب الأخلاقي لفهم قيم السلام الموجودة في صميم كل الأديان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جلالة الملك عبدالله الثاني "يستحق هذه الجائزة المرموقة بجدارة"، وأن رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك في 2004 عكست رؤية ثاقبة وتعبيرا عن الوحدة والاحترام المتبادل والأخوة بين جميع المسلمين، وهي "رسالة خير وصداقة وأمل للعالم أجمع".

وأكد أن دعم جلالة الملك للمبادرات العلمية، مثل مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي عزز التفاهم المشترك والتعاون فيما بين المسلمين، فيما سعت مبادرة كلمة سواء التي أطلقها جلالته عام 2007 إلى الحد من التوترات بين المسلمين والمسيحيين من خلال العمل بالقيم المشتركة بين الديانتين ألا وهي "حب الله وحب الجار".

ولفت إلى أنَّ مبادرة كلمة سواء التي أطلقها الملك عبدالله عام 2007 سعت إلى الحد من التوترات بين المسلمين والمسيحيين من خلال العمل بالقيم المشتركة بين الديانتينن، وقد تم تبني اقتراح الملك عبدالله لتخصيص أسبوع عالمي للوئام بين الأديان بالإجماع، ويحتفل العالم بهذا الأسبوع كل عام.

وقال غوتيريش خلال حفل تسليم الملك للجائزة: " علي أن أعترف بأمر ما، ففي أثناء عملي مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، زرت الأردن عدة مرات، كان الأردن يدفع ثمناً باهظاً بسبب الصراع في سوريا جراء أثر الحرب المباشر على أمنه، وبسبب وجود عدد كبير من اللاجئين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، ولكنني كمفوض للاجئين كنت أجد نفسي مضطراً للطلب من الحكومة الأردنية أن تفعل المستحيل وما يتعداه، وكان المسؤولون في الحكومة يقولون لي إن ما أطلبه فعلاً غير ممكن، ولكنني عندما كنت ألتقي الملك، سرعان ما يصبح المستحيل واقعاً".

وكان السير جون تمبلتون قد أطلق الجائزة عام 1972، ليتم منحها لأشخاص كانت لهم مساهمات استثنائية في خدمة وإثراء الجانب الروحي لدى الناس.

ومنحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصَّليب الأحمر قلادة أبي بكر الصِّديق من الطبقة الأولى لجلالة الملك يوم 24 كانون الثَّاني من العام 2017، تقديرا لجهوده الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين، ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتعد قلادة أبي بكر الصديق أعلى وسام تمنحه المنظمة لملوك ورؤساء الدول تقديرا لأعمالهم الإنسانية في شتى بقاع العالم، خصوصا في العالم العربي.

وتسلم جلالته يوم الأول من شهر تشرين الثَّاني عام 2017 من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، "جائزة نزارباييف الدولية للمساهمة في الأمن ونزع السلاح النووي"، والتي تمنح للمرة الأولى، تقديرا لجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويوم 8 من شهر تشرين الأول من العام 2016 تسَّلم جلالته في مدينة مونستر الألمانية جائزة ويستفاليا للسَّلام، تقديرا لجهوده في إحلال السلام العالمي، وتعزيز مساعي الاستقرار والأمن لمختلف شعوب العالم.

وتحمل الجائزة التي تحظى بمكانة تاريخية متميزة، وتمثل رمزا للسلام في أوروبا، اسم مقاطعة ويستفاليا المشهورة بمعاهدة الصلح التاريخية، التي أنهت سنوات طويلة من الحروب لترسي السلام بين شعوب أوروبا.

ويوم التاسع من شهر آب عام 2011 منحت جامعة القدس جلالة الملك شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية تقديرا لمواقفه الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية العربية للمدينة ودعم جلالته لأهلها وتعزيز صمودهم، وتأكيدا على العلاقات الأردنية الفلسطينية الأخوية والتاريخية.

ويوم الثامن من شهر أيَّار عام 2007 مَنحت منظمة "بذور السلام" الأميركية جائزة "صانع السلام" لجلالته تقديرا لالتزام جلالة الملك وجلالة الملكة بدعم وترويج ثقافة السلام، ويأتي هذا التَّكريم لمساهمتهما الكبيرة على الصعيد العالمي في صنع السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

ومنح مجلس أمناء مؤسسة القديس أندريه المدعو الأول ومركز مجد روسيا القومي يوم 15 من شهر أيَّار عام 2006 جلالة الملك جائزة تحمل اسم القديس أندريه لمساهماته الجلية في ضمان حوار الحضارات ولأنه الرجل الذي تتحقق فكرة حوار الحضارات على يديه في الشرق الأوسط.

وقرَّر مجلس مدينة أثينا اليونانية يوم 21 من شهر أيلول عام 2005 منح جلالة الملك وسام الاستحقاق الذهبي للمدينة تقديرا لمبادراته في تشجيع الحوار بين الأديان وبين الثقافات وكلفتة للصداقة تجاه شعب المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت رئيسة بلدية أثينا دورا باكويانيس بهذه المناسبة إن الوسام يأتي تقديرا للملك الذي يحظى بالتقدير في العالم ولمساهماته من أجل تحقيق السلام في العالم وتقدم الشعب الأردني ولتقوية العلاقات الأردنية اليونانية.

وأضافت إنَّ مدينة أثينا ترحب بجلالته كوريث لعائلة ساهمت بشكل كبير في السير نحو السلام والتفاهم والتحديث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن العالم يدرك اليوم أن "الأردن عامل استقرار مهم في منطقته".

ويوم 12 من شهر حزيران عام 2004 تسلم جلالة الملك جائزة الطبق الذهبي للإنجاز التي تقدمها أكاديمية الإنجاز الأميركية تقديرا للمتميزين في حقول السياسة والعلوم والأعمال والإبداع الأدبي والفني.

وفي العاصمة الفرنسية باريس يوم 30 من شهر أيلول عام 2003 تسلَّم جلالته جائزة الشَّجاعة السياسية والتي منحتها له جمعية السوربون الفرنسية للسياسة الدولية ومجلة السياسة الدولية لشجاعته ورؤيته لمستقبل الشرق الأوسط.

وتسلم جلالة الملك وجلالة الملكة في نيويورك، جائزة "الطريق إلى السلام"، والتي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، تقديراً لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.

وقال جلالة الملك حينها: "رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا، وأن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار"، مؤكدا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة متطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة.

واعتبر جلالة الملك أن تسلمه لجائزة "الطريق إلى السلام" هو نيابة عن جميع الأردنيين، الذين أشار جلالته إلى أنهم "ما زالوا يكرسون القيم التاريخية والتراث الأصيل لوطننا، بالعيش والعمل باحترام متبادل، والحفاظ على الأردن كواحة للسلام، ومد يد العون للمحتاجين، وتوفير الملجأ الآمن للملايين على مدى السنوات".

وأشاد رئيس الأساقفة غابرييليه جيوردانو كاتشا، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال تسليم جلالته الجائزة، بجهود جلالة الملك في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وأشار إلى تركيز جلالة الملك على قيم التسامح والحوار بين الأديان، مُذكراً برسالة عمان التي أطلقها جلالته في عام 2005، إضافة إلى مبادرتي "كلمة سواء" وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن جهوده في الحفاظ على المقدسات بالأراضي المقدسة.

وكرّس جلالته الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى جميع المحافل الدولية، لاقتناعه بأنّ الهمّ الفلسطيني هو همٌّ أردني، وبأنّ قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأنّ مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحلّ الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على الأرض الفلسطينية.

وبالرغم من أن جلالته يرى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أنه لم يُغفل لحظةً واجبه تجاه قضايا المنطقة العربية وخاصة البلدان التي ترزح تحت وطأة أوضاع مشتعلة.

وحافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدّر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم في وجه التطرف والإرهاب، ووقّع الأردن، منذ عام 1999، العديد من معاهدات التصدّي للإرهاب الدولي، وهو يقوم بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

-- (بترا)





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12/02/2024 15:27:02