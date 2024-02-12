الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 7 آلاف أسير فلسطيني.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

12/02/2024 15:01:15