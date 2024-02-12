الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 7 آلاف أسير فلسطيني.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
12/02/2024 15:01:15
MENAFN12022024000117011021ID1107842818
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