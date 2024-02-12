2751 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2751 طنا، منها 1805 أطنان خضار، و726 طن فواكه، و219 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و100قرش.

--(بترا)

رح/رق

12/02/2024 14:28:44