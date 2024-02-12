2751 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2751 طنا، منها 1805 أطنان خضار، و726 طن فواكه، و219 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و100قرش.
--(بترا)
رح/رق
12/02/2024 14:28:44
MENAFN12022024000117011021ID1107842816
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