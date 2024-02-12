استحداث برنامج ماجستير صعوبات التعلم في البلقاء التطبيقية

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السلط 12 شباط (بترا)- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن مجلس التعليم العالي وافق على الاعتماد العام والخاص لبرنامج ماجستير التربية الخاصة/صعوبات التعلم الذي استحدثته الجامعة أخيراً، في كلية الدراسات العليا، وجرى توطينه في كلية الأميرة عالية الجامعية بعمان.

وأشار العجلوني إلى أن صعوبات التعلم أحد مشاكل المجتمعات ومن التحديات التي يواجهها العديد من الطلاب في مراحل تعليمهم، وتترتب عليها تحديات تعليمية واجتماعية تستدعي الاهتمام والبحث المستمر، لذلك ومن أجل تحسين الفهم لهذه القضية وتقديم الحلول الفعّالة لها، ولتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، جاء استحداث البرنامج والذي سيرفد وزارة التربية ومدارس القطاع الخاص بأخصائين مؤهلين وقادرين على التعامل بدراية مع هذه الفئة من الطلبة.

من جهتها، بينت عميدة كلية الدراسات العليا الدكتورة شاهرة زيتون، أن إطلاق برنامج ماجستير في صعوبات التعلم يمثل خطوة رائدة نحو تحسين الفهم لهذه القضية المهمة، وتحسين سياسات التعليم وتقديم حلول تعليمية فعّالة.

وأشارت إلى أن تأهيل المتخصصين وتطوير البحث والإبتكار في هذا المجال يشكل أساسا لتحقيق تقدم مستدام في تحسين جودة التعليم للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم ويُمكِن من تطوير بيئة تعليمية أكثر شمولية وتكاملًا، إضافة إلى إكساب المتخصصين خبرات متقدمة في مجال صعوبات التعلم، ما يزيد من فرص التوظيف لخريجي هذا البرنامج في ميادين التربية الخاصة والتأهيل التربوي.

وقال عميد كلية الأميرة عالية الدكتور ناجي السعايدة، إن البرنامج يهدف إلى تعميق فهم الطلاب لطبيعة صعوبات التعلم وأسبابها المحتملة من خلال مساقات تعليمية متقدمة يجري تسليط الضوء فيها على الجوانب النفسية والتعليمية لهذه الظاهرة.

وأشار إلى أن البرنامج يُسهم في تطوير أساليب التدريس التي تستجيب لاحتياجات الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم ويُعزز الفهم الشامل لأفضل الطرق لنقل المعرفة وتسهيل الفهم في هذا المجال ويلقي الضوء على أحدث تقنيات التقييم والتشخيص لفحص حالات صعوبات التعلم ما يمكن الطلاب من بناء أساس نظري وعملي قوي.

بدوره، أوضح الدكتور مصطفى القمش أن ماجستير صعوبات التعلم هو تخصص يجمع بين النظرية والتطبيق يهتم بفئة تشكل 8-10 بالمئة من طلبة المدارس ويطلق عليه بحسب الجمعية الأميركية لصعوبات التعلم مصطلح "الإعاقة الخفية" لما له من آثار سلبية على الطالب وأسرته وما يميزه عن غيره من التخصصات التربوية أنه مرتبط بصورة مباشرة بكل من الطالب وأسرته ومعلمه وعدم معالجة الصعوبات التعليمية لدى الطلبة سوف يؤدي إلى تسرب الطالب من المدرسة وهذه خسارة وطنية.

يشار إلى أن هذا التخصص فريد من نوعه في الأردن، كونه غير مطروح بأي جامعة أردنية حكومية أو خاصة ويأتي استحداثه ضمن الجهود المتواصلة من جامعة البلقاء التطبيقية لاستحداث برامج متميزة ترفد السوق الوطنية بالكوادر عالية التأهيل القادرة على البحث والعمل على حل المشاكل الاجتماعية في مختلف الميادين.

--(بترا)

أع/م ف/رق

12/02/2024 14:24:45