الأردني للريادة يستثمر 5 ملايين دولار بصندوق ام اس ايه نوفو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان12 شباط (بترا)- أعلن الصندوق الأردني للريادة عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أميركي في صندوق "ام اس ايه نوفو " وهو صندوق استثماري يركز على الأسواق الناشئة تحت إدارة "ام اس ايه كابيتال" وهي شركة استثمار عالمية متعددة المراحل.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، أن هذه الشراكة مع صندوق "ام اس ايه نوفو "وهو صندوق استثماري راسخ يتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، وقد أظهر إيماناً عميقاً بالبيئة الريادية في الأردن من خلال تخصيصهم مبالغ للاستثمار في الأردن، ستعزز رأس المال الإضافي للشركات الأردنية الناشئة.

من جانبه، بين الشريك المدير لصندوق "ام اس ايه نوفو " بن هاربورج، أن الصندوق الأردني للريادة من أول المستثمرين الذين دعموا رؤية MSA لجلب الاستثمارات العالمية إلى مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، وفي هذه العملية، قامت MSA بايجاد فرص عمل عديدة في الأردن، مؤكدا أن الصندوق الأردني للريادة، صندوق حيوي وفاعل في تطوير وتمكين البيئة الريادية في الأردن ونتطلع إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف في الأردن.

ويقدم هذا الإستثمار فرصاً جديدة للشركات الناشئة الأردنية ويزودها بالتمويل اللازم للتوسع والازدهار في الأسواق المحلية والعالمية التنافسية.

والصندوق الأردني للريادة ملتزماً بدعم الابتكار وايجاد فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الأردن.

وتأسس الصندوق الذي قيمته 98 مليون دولار عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار.

--(بترا)

رش/أ أ/ف ق

12/02/2024 13:42:55