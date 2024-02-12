الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بإعادة انتخابه

MENAFN - Jordan News Agency)

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عمان 12 شباط (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.

وأكد جلالته، في البرقية، متانة العلاقات الثنائية والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته للرئيس علييف بدوام الصحة والعافية، ولشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

--(بترا)

أ أ/اح

12/02/2024 13:39:32