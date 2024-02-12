انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 12 شباط (بترا)- بدأت اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الاثنين اجتماعاتها التحضيرية للدورة 113 على المستوى الوزاري.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عددا من البنود الاقتصادية المهمة التي تمثل أولوية فى العمل الاقتصادي العربي المشترك، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبند حول الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتا السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024.
كما يتضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020- 2040، وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.
وتبحث الاجتماعات التي تستمر يومين برئاسة الأردن، الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي (المعدلة)، ومقترح تونس لإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، بالإضافة إلى الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولا سيما ما يتعلق بسير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
12/02/2024 13:18:47
MENAFN12022024000117011021ID1107842811
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