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انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

2/12/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 12 شباط (بترا)- بدأت اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الاثنين اجتماعاتها التحضيرية للدورة 113 على المستوى الوزاري.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عددا من البنود الاقتصادية المهمة التي تمثل أولوية فى العمل الاقتصادي العربي المشترك، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبند حول الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتا السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024.
كما يتضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020- 2040، وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.
وتبحث الاجتماعات التي تستمر يومين برئاسة الأردن، الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي (المعدلة)، ومقترح تونس لإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، بالإضافة إلى الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولا سيما ما يتعلق بسير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
12/02/2024 13:18:47

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