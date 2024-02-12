الأمير علي بن الحسين نائبا للملك

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك
التاريخ
2/12/2024 2:35:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أ أ/اح
12/02/2024 13:16:55
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