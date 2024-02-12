الفايز: الأردن قوي سياسيا وأمنيا بالتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن قوي سياسيا وأمنيا بالتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى منعة ويقظة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، مستشهدا بعبارة رئيس الوزراء الشهيد وصفي التل "أن الأردن ولد في النار ولم ولن يحترق".

وشدد الفايز خلال لقاء حواري نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل وأداره رئيس الجماعة بلال التل، على أن المطلوب اليوم لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية، العمل على تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وتقوية منعتها، من خلال الاستماع إلى مطالب الناس والوقوف على احتياجاتهم، وتكثيف الزيارات الميدانية للمسؤولين لكافة المناطق والمحافظات، والسعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف، إن التحديات التي تواجه الأردن تحتاج إلى خطط واستراتيجيات مرتبطة بمدد زمنية وقابلة للتنفيذ، مبنية على أسس عملية وعلمية للتعامل معها، لا سيما في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وما سيخلفه هذا العدوان من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية على الأردن والمنطقة برمتها، الأمر الذي يتطلب تقديم الحلول لمختلف المشكلات التي تواجه جميع القطاعات للنهوض بعملية التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

ودعا الفايز إلى التركيز على مشاريع الأمن العذائي والصناعات الغذائية، واستغلال المياه في باطن الأردن وبناء السدود الترابية، واقامة المشاريع الصغيرة، للحد من مشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى معالجة الترهل الإداري والبيروقراطية في العمل العام، بهدف إزالة معيقات الاستثمار وسرعة إنجاز طلبات المستثمرين، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الفايز أن الأردن هو الأقرب لفلسطين، وقد كان على الدوام في مقدمة الدول وقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق يساند نضاله وكفاحه، لافتا الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الصوت الأقوى دفاعا عن الحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وقال، إن قدر الأردن أن يواجه التحديات باستمرار بسبب موقعه الجيوسياسي، واليوم نواجه حكومة صهيونية متطرفة، تمارس أبشع جرائم الحرب بحق شعبنا الفلسطيني، ولا تتوقف أطماعها التوسعية، مؤكدا أن جميع مؤامراتها الخبيثة ستسقط أمام إرادة شعبنا وقيادتنا الصلبة.

وأشار الفايز إلى تصدي جلالة الملك بكل قوة وحزم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وللمخططات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وبين أن جلالته اليوم، هو رأس الحربة في رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسعيه المتواصل من أجل دفع المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم، وضرورة وجود موقف عربي وإسلامي فاعل وحازم تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الخطاب الإعلامي والسياسي والدبلوماسي للأردن، كان واضحا وقويا وصريحا في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي.

وأكد الفايز أنه بعدم إقامة الدولة الفلسطينية وضمان العيش الآمن للفلسطينيين، لن يكون هناك أمن أواستقرار في المنطقة، مبينا أن السياسات العدوانية الإسرائيلية ورفض إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أدى الى تفجر هذه الحرب التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء والنساء والأطفال في قطاع غزة.

كما أكد أن الأردن يجب ان يبقى قويا سياسيا وأمنيا وإقتصاديا كي يستمر بدوره الدائم والتاريخي في الدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وهذا يعني ان تترجم توجيهات جلالة الملك بالشكل الحقيقي، وان تسعى الحكومات المتعاقبة إلى تحقيق طموح المواطن وتحسين مستوى معيشته، ليكون عصيا على المؤامرات التي تحيط بالأردن.

واضاف، إن الأردن تعرض لأزمات كثيرة، وارتدادات لأزمات خارجية إقليمية وعالمية، إلا انه استمر صامدا بفضل قيادته الحكيمة والتفاف الشعب الأردني حولها.

ولفت إلى أننا متجهون بتوجيهات من جلالة الملك لحياة حزبية راسخة، توصلنا إلى حكومات برلمانية حزبية، من خلال المشاركة في مجالس النواب القادمة، وهذا التوجه الملكي السامي يشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية، ويؤكد الاصرار الكبير من لدن جلالته، على تكريس وتجذير الحياة الحزبية والبرلمانية وتعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المراة والشباب في المجتمع والحياة العامة.

--(بترا)

م ش/أ أ/اح

12/02/2024 13:01:52