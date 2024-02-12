أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط لمليوني برميل يوميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن تقرير أسواق النفط لشهر كانون الثاني الماضي يشير الى نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام لأكثر من مليوني برميل يوميا مقسمة إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحوالي مليون برميل يوميا في الدول الأخرى.

وبحسب موقع المنظمة الرسمي، سيصل الطلب العالمي الكلي على النفط إلى معدل 104 ملايين برميل يوميا هذا العام، نتيجة لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافة إلى تعافي معظم النشاطات في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف، إن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وقدر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 100 ألف برميل يوميا وحوالي 1.7 مليون برميل يوميا في خارجها.

وحول إعلان "كوب 28" فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة، أشار الى أن منظمة "أوبك" تجري حاليا مشاورات مع عدة دول لديها رغبة بالانضمام إلى "ميثاق التعاون المشترك" الذي انضمت إليه البرازيل اخيرا، وبما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي ما تزال مستمرة.

وقال، إن "ميثاق التعاون المشترك"يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالات عدة منها التكنولوجيا وبما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.

وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماما بالاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، وإضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية آذار المقبل لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

--(بترا)

رصد/ ر س/ أ أ/اح

12/02/2024 12:49:01