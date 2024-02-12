الإسكان والتطوير الحضري.. 25 عاما من المبادرات الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 12 شباط (بترا) مؤمن الحوري- على مدار 25 عاما ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، نفذت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري العديد من المشاريع والمبادرات الملكية التي مكنت نحو 536 ألف أردني يمثلون 107 آلاف أسرة من امتلاك منزل آمن أو قطعة أرض لتحسين مستواه المعيشي.
وتزامنا مع اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، نفذت المؤسسة مشاريع توزعت ما بين مبادرات ملكية ومشاريع للمؤسسة بلغت نحو 122 مشروعا موزعة على جميع محافظات المملكة، تجسدت بإنتاج نحو 9.5 الآف شقة سكنية ونحو 16 ألف قطعة أرض بمساحات صغيرة مخدومة بالبنية التحتية.
وأشارت المدير العام للمؤسسة المهندسة جمانة العطيات، الى المشاريع المنجزة التي نُفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ نحو 49 مشروعًا تجسدت بـ 1.8 الف شقة سكنية و 8.1 ألف قطعة اراض مخدومة بالبنية التحتية.
ولفتت ايضا الى اطلاق جلالة الملك مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، موجها الحكومة آنذاك بأن يكون عام 2008 عاما للإسكان، حيث تم وعلى ضوء توجيه جلالته، انجاز نحو 8.5 ألف شقة سكنية لبرنامج المبادرة الملكية، وتسليم 4204 قطع أراض سكنية للمواطنين المؤهلين بالإضافة لمبلغ 5000 دينار لغايات البناء، وتنفيذ 5 مشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود التي تم تحويلها للمبادرة وانتاج 1569 قسيمة أرض خلال عام 2009 مخدومة بالبنية التحتية.
الى ذلك، نفذت المؤسسة مشروعين رياديين عام 2004، الأول في "منطقة الأزرق" والثاني في منطقة "المزفر- العقبة" لشريحة المواطنين الأشد فقراً، واشتمل المشروعان على 130 وحدة سكنية بكلفة اجمالية بلغت نحو 1.7 مليون دينار.
ولم يتوقف الاهتمام الملكي عند المحتاجين فقط، بل تعدى اهتمام جلالته الى توفير برنامج لدعم التمويل الإسكاني، حيث خصصت المؤسسة، وتنفيذاً للمكرمة الملكية السامية نحو 50 مليون دينار من عوائد التخاصية لدعم الإسكان لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من خلال تخفيض نسبة الفائدة، وتم إصدار نحو 17 الف شهادة دعم تمويل اسكاني، حيث استفاد من البرنامج نحو 6033 مواطنا، كما تم تمويل مشروع الملاحة في دير علا (الملاحة) لتنفيذ 400 وحدة سكنية بكلفة مالية اجمالية بلغت حوالي 16 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإسكان، الذي تم اطلاقه عام 2019، وهو من البرامج التي تستهدف ذوي الدخل المتدني والمتوسط والموجهة لفئة الشباب والأسر وللمقبلين على الزواج ويتم من خلاله توفير قسائم سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، تم وبمكرمة ملكية إطلاق عدد من المزايا والتسهيلات المالية بهدف الوصول الى الشريحة المستهدفة بدفعة أولى 5 بالمئة من أصل كامل المبلغ، ومدة سداد تصل الى 10 سنوات، وتثبيت قيمة الفائدة او ما يعادلها مرابحة 4 بالمئة للمشاريع ضمن محافظة العاصمة و3.5 بالمئة في باقي المحافظات وقطع اراض سكنية مخدومة في عدة محافظات بالمملكة بما مجموعه 1700 قطعة، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة 3181 مواطنا، وتم التأهيل لـ 1554مواطنا، والبيع والاستكمال لـ493 مواطنا.
وحول برنامج استفادة موظفي القطاع العام والبلديات وامانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية، قرر مجلس إدارة المؤسسة الموافقة على منحهم العديد من التسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآلية سداد الثمن لقطع الأراضي المعروضة للبيع المباشر ضمن مشاريعها في محافظات (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة، الكرك).
كما اتخذت المؤسسة سياسات في مجال توفير السكن للمواطنين التي امتازت بمنهجية جديدة ومن أهم سماتها، الشمولية والنظر إلى القطاع ككل ليشمل "الأرض، البني التحتية، التمويل، الإطار التنظيمي والإطار المؤسسي، التعامل مع القطاع كقطاع اقتصادي إنتاجي، تبني الدولة للدور التمكيني من خلال سن التشريعات ووضع السياسات ومتابعة تنفيذها، الانسحاب من الإنتاج وعدم منافسة القطاع الخاص وترشيد الدعم الحكومي المباشر وتوجيهه للفئات المستحقة".
وعلى صعيد التعاون الدولي، قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالتنسيق مع الجهات الدولية وعدد من المعنيين بالإسكان لاستصدار قرار "السكن الملائم للجميع" الذي تم تقديم مشروعه برعاية مشتركة من "الأردن والبحرين ومصر وفرنسا وكينيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأميركية"، وتبناه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat ) خلال الدورة الثانية للجمعية التابعة له، التي تم عقدها في نيروبي بكينيا اخيرا، حيث نص القرار على إنشاء فريق عمل دولي حكومي من الخبراء لتقديم توصيات لتسريع التقدم نحو تحقيق عالمي للإسكان الآمن والمستدام والملائم وميسور التكلفة، كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للوصول إلى السكن الملائم.
وتعمل المؤسسة على العديد من المشاريع قيد التنفيذ حالياً، تتمثل بمشروع جريبا في الزرقاء وبلغ عدد القطع نحو 350، بالإضافة الى مشروع توسعة سحاب العاصمة وهو قيد التسليم، ومشروع روابي النقيرة في العاصمة، ومشروع ضاحية الأميرة ايمان 6 في العاصمة قيد التسليم، واعمال تطوير مناطق المغاريب البلقاء التي تم الانتهاء من اعمالها.
--(بترا)
م ح/أ أ/اح
12/02/2024 12:42:06
MENAFN12022024000117011021ID1107842807
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