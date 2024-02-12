الإسكان والتطوير الحضري.. 25 عاما من المبادرات الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 12 شباط (بترا) مؤمن الحوري- على مدار 25 عاما ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، نفذت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري العديد من المشاريع والمبادرات الملكية التي مكنت نحو 536 ألف أردني يمثلون 107 آلاف أسرة من امتلاك منزل آمن أو قطعة أرض لتحسين مستواه المعيشي.

وتزامنا مع اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، نفذت المؤسسة مشاريع توزعت ما بين مبادرات ملكية ومشاريع للمؤسسة بلغت نحو 122 مشروعا موزعة على جميع محافظات المملكة، تجسدت بإنتاج نحو 9.5 الآف شقة سكنية ونحو 16 ألف قطعة أرض بمساحات صغيرة مخدومة بالبنية التحتية.

وأشارت المدير العام للمؤسسة المهندسة جمانة العطيات، الى المشاريع المنجزة التي نُفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ نحو 49 مشروعًا تجسدت بـ 1.8 الف شقة سكنية و 8.1 ألف قطعة اراض مخدومة بالبنية التحتية.

ولفتت ايضا الى اطلاق جلالة الملك مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، موجها الحكومة آنذاك بأن يكون عام 2008 عاما للإسكان، حيث تم وعلى ضوء توجيه جلالته، انجاز نحو 8.5 ألف شقة سكنية لبرنامج المبادرة الملكية، وتسليم 4204 قطع أراض سكنية للمواطنين المؤهلين بالإضافة لمبلغ 5000 دينار لغايات البناء، وتنفيذ 5 مشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود التي تم تحويلها للمبادرة وانتاج 1569 قسيمة أرض خلال عام 2009 مخدومة بالبنية التحتية.

الى ذلك، نفذت المؤسسة مشروعين رياديين عام 2004، الأول في "منطقة الأزرق" والثاني في منطقة "المزفر- العقبة" لشريحة المواطنين الأشد فقراً، واشتمل المشروعان على 130 وحدة سكنية بكلفة اجمالية بلغت نحو 1.7 مليون دينار.

ولم يتوقف الاهتمام الملكي عند المحتاجين فقط، بل تعدى اهتمام جلالته الى توفير برنامج لدعم التمويل الإسكاني، حيث خصصت المؤسسة، وتنفيذاً للمكرمة الملكية السامية نحو 50 مليون دينار من عوائد التخاصية لدعم الإسكان لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من خلال تخفيض نسبة الفائدة، وتم إصدار نحو 17 الف شهادة دعم تمويل اسكاني، حيث استفاد من البرنامج نحو 6033 مواطنا، كما تم تمويل مشروع الملاحة في دير علا (الملاحة) لتنفيذ 400 وحدة سكنية بكلفة مالية اجمالية بلغت حوالي 16 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإسكان، الذي تم اطلاقه عام 2019، وهو من البرامج التي تستهدف ذوي الدخل المتدني والمتوسط والموجهة لفئة الشباب والأسر وللمقبلين على الزواج ويتم من خلاله توفير قسائم سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، تم وبمكرمة ملكية إطلاق عدد من المزايا والتسهيلات المالية بهدف الوصول الى الشريحة المستهدفة بدفعة أولى 5 بالمئة من أصل كامل المبلغ، ومدة سداد تصل الى 10 سنوات، وتثبيت قيمة الفائدة او ما يعادلها مرابحة 4 بالمئة للمشاريع ضمن محافظة العاصمة و3.5 بالمئة في باقي المحافظات وقطع اراض سكنية مخدومة في عدة محافظات بالمملكة بما مجموعه 1700 قطعة، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة 3181 مواطنا، وتم التأهيل لـ 1554مواطنا، والبيع والاستكمال لـ493 مواطنا.

وحول برنامج استفادة موظفي القطاع العام والبلديات وامانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية، قرر مجلس إدارة المؤسسة الموافقة على منحهم العديد من التسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآلية سداد الثمن لقطع الأراضي المعروضة للبيع المباشر ضمن مشاريعها في محافظات (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة، الكرك).

كما اتخذت المؤسسة سياسات في مجال توفير السكن للمواطنين التي امتازت بمنهجية جديدة ومن أهم سماتها، الشمولية والنظر إلى القطاع ككل ليشمل "الأرض، البني التحتية، التمويل، الإطار التنظيمي والإطار المؤسسي، التعامل مع القطاع كقطاع اقتصادي إنتاجي، تبني الدولة للدور التمكيني من خلال سن التشريعات ووضع السياسات ومتابعة تنفيذها، الانسحاب من الإنتاج وعدم منافسة القطاع الخاص وترشيد الدعم الحكومي المباشر وتوجيهه للفئات المستحقة".

وعلى صعيد التعاون الدولي، قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالتنسيق مع الجهات الدولية وعدد من المعنيين بالإسكان لاستصدار قرار "السكن الملائم للجميع" الذي تم تقديم مشروعه برعاية مشتركة من "الأردن والبحرين ومصر وفرنسا وكينيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأميركية"، وتبناه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat ) خلال الدورة الثانية للجمعية التابعة له، التي تم عقدها في نيروبي بكينيا اخيرا، حيث نص القرار على إنشاء فريق عمل دولي حكومي من الخبراء لتقديم توصيات لتسريع التقدم نحو تحقيق عالمي للإسكان الآمن والمستدام والملائم وميسور التكلفة، كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للوصول إلى السكن الملائم.

وتعمل المؤسسة على العديد من المشاريع قيد التنفيذ حالياً، تتمثل بمشروع جريبا في الزرقاء وبلغ عدد القطع نحو 350، بالإضافة الى مشروع توسعة سحاب العاصمة وهو قيد التسليم، ومشروع روابي النقيرة في العاصمة، ومشروع ضاحية الأميرة ايمان 6 في العاصمة قيد التسليم، واعمال تطوير مناطق المغاريب البلقاء التي تم الانتهاء من اعمالها.

--(بترا)

م ح/أ أ/اح

12/02/2024 12:42:06