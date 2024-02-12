العمل : بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء دوام اليوم الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص

عمان 12 شباط (بترا)- أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بإنهاء دوام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يشمل القطاع الخاص. وجاء قرار الوزارة لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة. --(بترا) ع ف/ أ أ / س س 12/02/2024 12:26:30

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