الاحتلال يرتكب 19 مجزرة خلال الساعات الـ 24 الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 شباط ( بترا)-امجد الشوا - قالت وزارة الصحة في غزةإن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و 200 اصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
واشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 129 على قطاع غزة ،الى ان عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وبلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة 28340 شهيدا و 67984 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي .
--(بترا)
ا ش /اص / س س
12/02/2024 12:23:24
MENAFN12022024000117011021ID1107842805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.