الاحتلال يرتكب 19 مجزرة خلال الساعات الـ 24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 12 شباط ( بترا)-امجد الشوا - قالت وزارة الصحة في غزةإن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و 200 اصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 129 على قطاع غزة ،الى ان عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة 28340 شهيدا و 67984 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي .

--(بترا)

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12/02/2024 12:23:24