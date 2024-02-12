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غفران محمد شقيقة حسن الرداد فى مسلسل محارب.. صور

2/12/2024 2:34:34 PM
(MENAFN- Youm7) تجسد الفنانة غفران محمد، شخصية "منال"، وهي شقيقة النجم حسن الرداد، في مسلسل محارب ، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة كل من:
نرمين الفقي، ملك أحمد زاهر، ماجد المصرى، وآخرين.
وتلعب "غفران" دور الفتاة الشعبية في أحداث المسلسل القادم، وهي شقيقة "محارب" الذي يقوم بتجسد شخصيته النجم حسن الرداد، ووالدتها الفنانة عفاف شعيب، ومن المقرر ظهورها من اولي حلقات المسلسل.
وسبق أن لعبت غفران الكثير من الأدوار المتميزة في الدراما، وبرز نجمها في مسلسل الاختيار وقيد عائلي ومسلسل جمال الحريم، بالإضافة إلى تألقها في أحداث حكاية "لحظة ضعف" ضمن حكايات الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، ومشاركتها المتميزة في مسلسل سوق الكانتو، التي جسدت فيه دور فتاة شعبية تبحث عن فرصة للغناء.
ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود
ياسين، حسن عيد.
مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

مسلسل محارب



مسلسل محارب


مسلسل محارب








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