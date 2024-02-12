13 صورة جديدة من كواليس مسلسل بيت الرفاعى قبل طرحه فى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) يواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعى تصوير مشاهد العمل، استعداداً لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو العمل الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من النجوم والنجمات مثلما يظهر خلال الصور الذى ننشرها من كواليس العمل.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أحمد نادر جلال يتوسط رزق وملك قورة





امير كرارة ورحاب الجمل





امير كرارة وملك قورة





امير كرارة





صورة أخرى من كواليس المسلسل





كرارة مع المخرج احمد نادر جلال وصفاء الطوخى وملك قورة





كرارة وقورة





كرارة يتوسط سيد رجب وأحمد فؤاد سليم





كواليس بيت الرفاعى





كواليس مسلسل بيت الرفاعى وتركيز أحمد رزق





كواليس مسلسل بيت الرفاعى





ملك قورة واحمد رزق





ميرنا جميل وكرارة







