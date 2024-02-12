تفاصيل مشاركة بن أفليك فى Barbie وفقًا للممثل العالمى مايكل سيرا

MENAFN - Youm7) كان من المقرر أن يشارك الممثل العالمى بن أفليك في فيلم Barbie وفقًا للممثل الكندى مايكل سيرا، حيث لعب سيرا دور الدمية آلان في العمل، وفى خلال أحدث حواراته، كشف عن أن الخطط الأصلية للمشهد كانت ستحتوي على لقطات لـ بن أفليك، في مشهد قتال قرب النهاية فيلم Barbie.

بن أفليك ومايكل سيرا

وأشار إلى أن أفليك أراد المشاركة في فيلم Barbie، لكنه لم يستطع بسبب التزاماته التمثيلية والإخراجية الأخرى.

وأوضح سيرا: "لم يكن من المفترض حتى أن أقاتل في الفيلم، ولكن هل يُسمح لي أن أقول ما كان من المفترض أن يكون؟، حيث كان من المفترض أن يكون بن أفليك".

وتابع سيرا:" أعتقد أن بن أراد أن يشارك في Barbie، لكنه كان يقوم بإخراج فيلمه".

ليس من الواضح ما إذا كانت المخرجة جريتا جيرويج أرادت أن يشارك أفليك دور آلان أو شخصية أخرى في فيلم Barbie.