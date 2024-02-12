وفاة مدير التصوير ضياء جاويش.. ومنة فضالى تنعيه: ربنا يرحمك يا صحبي

MENAFN - Youm7) توفى منذ قليل، مدير التصوير ضياء جاويش، حيث أعلنت خبر الوفاة الفنانة منة فضالي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلقت قائلة: "يا ضياء ليه بدري كده ده احنا كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يارب، مدير التصوير الخلوق ضياء جويش في ذمه الله".

ضياء جاويش

يذكر أن آخرأعمال ضياء جاويش في السينما، الفيلم السعودى "90 يوم" وتدور أحداثه في إطار درامي، تتناول الأحداث قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وعندما تجده، تتحدى الجميع من أجله، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، تسلط الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع.

وعمل ضياء جاويش مصوراً في بداية حياته في العديد من الأعمال، فكانت بدايته في فيلم "أحكى يا شهرزاد" بطولة منى زكى، ومسلسل "عايزة أتجوز"، وفيلم "بعد الموقعة"، ومسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ومسلسل "ونوس".

وعمل بعد ذلك مديراً للتصوير في فيلم "ياباني أصلى"، وفيلم "رغدة متوحشة"، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وفيلم "أحمد نوتردام"، وفيلم "لعبة شيطان"، وفيلم "90 يوم".