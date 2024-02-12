إدارة الوقت.. أهم 5 مهارات يومية تجعلك أكثر نجاحًا في عملك

MENAFN - Youm7) عادات يهتم بها الموظفون تمكنهم من مهاراتهم وتطورها واكتساب المزيد، وذلك لزيادة العلم والتعلم، ومنع المشقة عن أنفسهم خلال العمل،حيث يعد تطور المهارات والعمل عليها من أركان النجاح والتقدم الأساسية، ولكن إلى جانب مهارات العمل التي تختلف من مجال إلى آخر، توجد أيضًا مهارات أساسية على الجميع اكتسابها وأهم هذه المهاراتنستعرضها في تقريرينا التالى وفقا لما نشره موقع"indeed

مهارات الكمبيوتر

مع التطور التكنولوجي العالم ، يعد معرفة البرامج الشائعة مثل برامج البريد الإلكتروني ومعالجة النصوص وجداول البيانات وغيرها من البرامج، ومعرفة أساسيات الكمبيوتر والتعامل معها هي من أولى المهارات التي يجب أن يتعلمها ويعرفها الجميع.

مهارات التنظيم

مهارات التنظيم في العمل تعتمد على تنظيم العمل وتحديد الإنتاج، كما تتضيف للموظفين معرفة حقوقهم وواجباتهم والتنظيم في إطارهما، حيث يعتمد التنظيم على

تجنب صفات غير جيدة كالاعتمادية أو عدم الالتزام.





التنظيم مهارات إدارة الوقت

تبسيط العمل وزيادة الإنتاج يعتمد أكثر على الذين يدرون أوقاتهم بدقة، من خلال تحديد ما يقومون بإنجازه من مهام خلال وقت معين ،قاموا بتحديده مسبقا، ثم إدارته باحتراف.

تحديد المهام وإدارة الوقت التفكير الإيجابي

القدرة على التفكير الإيجابي يحسن من الحالة المزاجية ويساعد على العمل بانتظام والسعي وراء تحقيق النجاح، وسيطرة التفاؤل ورفع الروح المعنوية خلال العمل.

التفكير الإيجابي المرونة

الموظفون الذين يمتلكون مرونة قادرون على تقبل النصائح والعمل عليها، جانبا إلى

المرونة في إنتاج الأفكار والمقترحات الجديدة التي تعمل على تقدم العمل، بعيدا عن الروتين الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الشعور بالملل أو التوتر.

المرونة