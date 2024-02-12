إدارة الوقت.. أهم 5 مهارات يومية تجعلك أكثر نجاحًا في عملك

(MENAFN
- Youm7) عادات يهتم بها الموظفون تمكنهم من مهاراتهم وتطورها واكتساب المزيد، وذلك لزيادة العلم والتعلم، ومنع المشقة عن أنفسهم خلال العمل،
حيث يعد تطور المهارات والعمل عليها من أركان النجاح والتقدم الأساسية، ولكن إلى جانب مهارات العمل التي تختلف من مجال إلى آخر، توجد أيضًا مهارات أساسية على الجميع اكتسابها وأهم هذه المهارات
نستعرضها في تقريرينا التالى وفقا لما نشره موقع"
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مهارات الكمبيوتر
مع التطور التكنولوجي العالم ، يعد معرفة البرامج الشائعة مثل برامج البريد الإلكتروني ومعالجة النصوص وجداول البيانات وغيرها من البرامج، ومعرفة أساسيات الكمبيوتر والتعامل معها هي من أولى المهارات التي يجب أن يتعلمها ويعرفها الجميع.
مهارات التنظيم
مهارات التنظيم في العمل تعتمد على تنظيم العمل وتحديد الإنتاج، كما تتضيف للموظفين معرفة حقوقهم وواجباتهم والتنظيم في إطارهما، حيث يعتمد التنظيم على
تجنب صفات غير جيدة كالاعتمادية أو عدم الالتزام.
التنظيم مهارات إدارة الوقت
تبسيط العمل وزيادة الإنتاج يعتمد أكثر على الذين يدرون أوقاتهم بدقة، من خلال تحديد ما يقومون بإنجازه من مهام خلال وقت معين ،قاموا بتحديده مسبقا، ثم إدارته باحتراف.
تحديد المهام وإدارة الوقت التفكير الإيجابي
القدرة على التفكير الإيجابي يحسن من الحالة المزاجية ويساعد على العمل بانتظام والسعي وراء تحقيق النجاح، وسيطرة التفاؤل ورفع الروح المعنوية خلال العمل.
التفكير الإيجابي المرونة
الموظفون الذين يمتلكون مرونة قادرون على تقبل النصائح والعمل عليها، جانبا إلى
المرونة في إنتاج الأفكار والمقترحات الجديدة التي تعمل على تقدم العمل، بعيدا عن الروتين الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الشعور بالملل أو التوتر.
المرونة
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