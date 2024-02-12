عشان تبقى محبوب في شغلك.. 5 نصائح لتحسين ذكائك العاطفي في العمل

MENAFN - Youm7) الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم وإدارة العواطف بشكل فعال، ويمكن في مكان العمل أن يوفر فوائد كبيرة ويطور حياتك المهنية، بالإضافة إلى خلق علاقات أفضل وتعزيز بيئة عمل إيجابية، في تقريرنا التالى نوضح لمكونات الخمسة للذكاء العاطفي وأهميته وكيفية تحسين مهاراته الذكاء العاطفي لديك في مكان العمل.

الذكاء العاطفي مهم لأنه يمكن أن يساعدك على تحسين علاقاتك الشخصية، على المستويين الشخصي والمهني.

المكونات الخمسة للذكاء العاطفي في العمل هي الوعي الذاتي، والتنظيم الذاتي، والتحفيز، والتعاطف، والمهارات الاجتماعية. وتشمل فوائد الذكاء العاطف في مكان العمل القدرة على فهم الإشارات غير اللفظية بشكل أفضل، وتعديل سلوكك بشكل صحيح، واتخاذ قرارات جيدة، وأن تصبح قائدًا محترمًا، ويمكن أن يساعدك الذكاء العاطفي العالي على تحقيق أهدافك المهنية بشكل أفضل.

الذكاء العاطفى في بيئة العمل





خمسة مكونات للذكاء العاطفي في العمل

يشتهر عالم النفس دانييل جولمان حسبما ذكر موقع" إنديت" بتطوير المكونات الخمسة للذكاء العاطفي في العمل.





1. الوعي الذاتي

الوعي الذاتي هو القدرة على تحديد مشاعرك ومحفزاتك العاطفية. يمكنك استخدام الوعي الذاتي في العمل لفهم كيفية نظر زملائك في العمل أو العملاء أو المديرين إليك.





2. التنظيم الذاتي

التنظيم الذاتي هو القدرة على التحكم في عواطفك وضبطها لخلق تأثير أكثر إيجابية، حيث يمكنك التحكم في انفعالاتك أثناء العمل من خلال تعديل مشاعرك للحفاظ على مظهر احترافي أمام العملاء.





3. الدافع

الدافع هو الرغبة في القيام بشيء ما، على سبيل المثال، قد يتم عرض الرغبة في إكمال جميع مهامك اليومية بنجاح كحافز جوهري لصاحب العمل وطريقة لتحقيق احتياجاتك وأهدافك الداخلية.





4. التعاطف

التعاطف هو القدرة على تحديد وفهم مشاعر شخص آخر. على سبيل المثال، عندما تظهر على أحد زملائك في العمل علامات الفزع، يمكنك أن تتفاعل بتعاطف لتخفيف الموقف الذي ربما أصبح أسوأ.





5. المهارات الاجتماعية

المهارات الاجتماعية هي الأدوات المستخدمة للتواصل والتفاعل مع الآخرين. إن امتلاك مهارات اجتماعية أقوى - مثل التواصل الفعال والاحترام





فيما يلي خمس خطوات لتحسين الذكاء العاطفي في مكان العمل:





1. حدد نقاط ضعفك

قبل أن تبدأ في تحسين ذكائك العاطفي، من المفيد تحديد نقاط الضعف لديك. يتيح لك التقييم الذاتي لنقاط ضعفك العاطفية توجيه نفسك لتصبح أكثر فهمًا في التواصل .





2. قومي بمراجعة تاريخ ذكائك العاطفي

بعد التقييم الذاتي لنقاط ضعفك، تابع تقييمك من خلال مراجعة تاريخ ذكائك العاطفي. إن مراجعة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة بك يمنحك القدرة على التفكير في كيفية تعاملك مع المواقف المختلفة.







3. تلقي ردود الفعل

لفهم ميولك العاطفية، يمكن أن يساعدك تلقي التعليقات من الأشخاص الذين تثق بهم بشكل كبير. سيكون هؤلاء الأشخاص صادقين بشأن أسلوبك كمتواصل، وقد تكون التعليقات التي تتلقاها كاشفة تمامًا. قد تفكر في أن تطلب من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أن يخبرك بمدى جودة تواصلك مع الناس.







4. اطلب المساعدة

لتحسين الذكاء العاطفي في مكان العمل، فكر في طلب المساعدة من مديرك أو معلمك. اشرح رغبتك في تحسين مهارات الاتصال أو القيادة لديك واسأل عما يقترحونه لمساعدتك في القيام بذلك.







5. مارس الذكاء العاطفي يومياً

مارس كل ما تتعلمه عن الذكاء العاطفي من نفسك ومن الآخرين كل يوم. إن تحديد نقاط ضعفك وطلب المساعدة والتعليقات يمكن أن يزودك بقائمة من المجالات التي تحتاج إلى تحسين.







