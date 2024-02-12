الحب مش بس للكابلز.. أفضل الأماكن لخروجات الأسرة يوم عيد الفلانتين

MENAFN - Youm7) مع اقتراب الاحتفال بمناسبة عيد الحب ، يحرص كل من الأحباب على إظهار مشاعر الحب والامتنان لشرائكهم في الحياة بطرق مختلفة، والمهم هو إظهار الحب، وعدم اقتصاره فقط على المقبلين على الزوج، يمكن للعائلة أو الأصدقاء، والجيران، أن يحتفلوا بيوم الحب، من خلال زيارات الأماكن الترفيهية والسياحية في مصر والاستمتاع بيوم مليء بالحب، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أفضل الأماكن السياحية في مصر التى يمكن من خلالها قضاء يوم ممتع مع العائلة.

الأهرامات

أهرامات الجيزة من أحد عجائب الدنيا السبعة، وأشهر الأماكن السياحية على مستوى العالم، تعد الزيارة لها من أجمل الزيارات، سيحظى الأحباب فيها بتجربة جماعية من مشاهدة الأهرامات وركوب الجمال، والتقاط أجمل الصور، مع الاستمتاع بأشعة الشمس الصافية.





الأهرامات الإبحار في نهر النيل



غروب الشمس من أمتع اللحظات التى يعيشها المصرين وخاصة اثناء رحلة نيلية، ومشاهدة الغروب مع رؤية الآثار والمعابد التي تتربع على ضفاف النهر بين الأقصر وأسوان، وأهمهم معبد كوم أمبو وحورس بإدفو، وهذه من أجمل الخروجات العائلية التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة.





استعداد المراكب للرحلات النيلية الإسكندرية

تتميز الإسكندرية بجوها الساحر، والاستمتاع بنزهة الكورنيش المطل على البحر الأبيض المتوسط، واللعب على الشاطئ والاستمتاع بصنع ذكريات سعيدة مع الأحباب.

كورنيش الإسكندرية واحة سيوة

تعد واحة سيوة من أفضل الواجهات السياحية المتميزة في مصر لما تشتهر به من سياحة السفاري والتزحلق على الرمال، وتجربة مغامرة فريدة، والاستمتاع بقضاء اليوم مع

القبائل، حيث يقدمون والطعام في حلقات جماعية ومشاركة أمسيات خاصة بهن.

واحة سيوة معبد الكرنك

يشتهر معبد الكرنك بصالة الأعمدة الكبرى وتشمل 13 عمودا، حيث تزخرف الأعمدة بأشكال ورسومات فرعونية فريدة مع تسلل أشعة الشمس من خلالهم، مما يضيف للمعبد جمال فريد، ويحظى هذا المعبد بزيارات سياحية من مختلف العالم، وخروج الأحباب والاحتفال معا بزياراتهم لمعبد الكرنك يعطي إحساسًا خاص.

معبد الكرنك