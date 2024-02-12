الحب مش بس للكابلز.. أفضل الأماكن لخروجات الأسرة يوم عيد الفلانتين

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- Youm7) مع اقتراب الاحتفال بمناسبة عيد الحب ، يحرص كل من الأحباب على إظهار مشاعر الحب والامتنان لشرائكهم في الحياة بطرق مختلفة، والمهم هو إظهار الحب، وعدم اقتصاره فقط على المقبلين على الزوج، يمكن للعائلة أو الأصدقاء، والجيران، أن يحتفلوا بيوم الحب، من خلال زيارات الأماكن الترفيهية والسياحية في مصر والاستمتاع بيوم مليء بالحب، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أفضل الأماكن السياحية في مصر التى يمكن من خلالها قضاء يوم ممتع مع العائلة.
الأهرامات
أهرامات الجيزة من أحد عجائب الدنيا السبعة، وأشهر الأماكن السياحية على مستوى العالم، تعد الزيارة لها من أجمل الزيارات، سيحظى الأحباب فيها بتجربة جماعية من مشاهدة الأهرامات وركوب الجمال، والتقاط أجمل الصور، مع الاستمتاع بأشعة الشمس الصافية.
الأهرامات الإبحار في نهر النيل
غروب الشمس من أمتع اللحظات التى يعيشها المصرين وخاصة اثناء رحلة نيلية، ومشاهدة الغروب مع رؤية الآثار والمعابد التي تتربع على ضفاف النهر بين الأقصر وأسوان، وأهمهم معبد كوم أمبو وحورس بإدفو، وهذه من أجمل الخروجات العائلية التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة.
استعداد المراكب للرحلات النيلية الإسكندرية
تتميز الإسكندرية بجوها الساحر، والاستمتاع بنزهة الكورنيش المطل على البحر الأبيض المتوسط، واللعب على الشاطئ والاستمتاع بصنع ذكريات سعيدة مع الأحباب.
كورنيش الإسكندرية واحة سيوة
تعد واحة سيوة من أفضل الواجهات السياحية المتميزة في مصر لما تشتهر به من سياحة السفاري والتزحلق على الرمال، وتجربة مغامرة فريدة، والاستمتاع بقضاء اليوم مع
القبائل، حيث يقدمون والطعام في حلقات جماعية ومشاركة أمسيات خاصة بهن.
واحة سيوة معبد الكرنك
يشتهر معبد الكرنك بصالة الأعمدة الكبرى وتشمل 13 عمودا، حيث تزخرف الأعمدة بأشكال ورسومات فرعونية فريدة مع تسلل أشعة الشمس من خلالهم، مما يضيف للمعبد جمال فريد، ويحظى هذا المعبد بزيارات سياحية من مختلف العالم، وخروج الأحباب والاحتفال معا بزياراتهم لمعبد الكرنك يعطي إحساسًا خاص.
معبد الكرنك
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