مكياج الملوك.. 7 خطوات للوصول لإطلالة مشرقة زي أميرات بريطانيا

(MENAFN
- Youm7) أميرات العائلة المالك بداية من الملكة الراحلة إليزابيث إلى الأميرة كيت دائمًا ما يخطفن جميع الأنظار حولهن والحديث عن ظهورهن بهذه الحيوية والإشراقة، هن لا يقومن بوضع الكثير من المكياج على وجههن، ويعتمدن على عنايتهم ببشرتهن فقط وذلك وفقا لما نشره موقع "hello
" وخطوات من المكياج البسيطة
ظلال عيون طبيعي
إضافة الجمال إلى العينين لا يتطلب الكثير من ظلال العيون، وإنما اختيار ألوان محايدة طبيعية وهي من درجات اللون البني كما فعلت الأميرة كيت وميجان في زفافهما، مع البعد عن ظلال العيون اللامع.
خاتم زواج الأميرة كيت أحمر خدود
أحمر الخدود الكريمي البسيط يعطي مظهرا للخدين بأنهما أكثر لمعان و جمال مع إضافة التوهج الطبيعي غير المالغ فيه كما كانت تضعه الأميرة الراحلة ديانا، وتضع الأمير ميجان من السائل الذي يضيف لمسة طبيعية ومظهر متـألق.
أحمر الخدود أظافر من دون طلاء
تظهر الأميرتان كيت وميجان في أكثر الأوقات وأظافرهن من غير طلاء، ويعتمدان فقط على ألوان الوردية غير لامعة، مما يضيفان إلى أيديهن الرقة والابتعاد عن الصخب في اختيار ألوان طلاء الأظافر.
عدم وضع طلاء أظافر استعمال الزيوت الطبيعية
أوضح خبراء تجميل العائلة المالكة أن الأميرات يعتمدان في روتينهم اليومي على استعمال الزيوت الطبيعية وخاصة الأميرة كيت حيث تستعمل زيت الورد وهو ما يعمل على منع ظهور الهالات السوداء حول عينيها.
استعمال الماسكرا
كثيرا ما تظهران الأميرتان كيت وميجان بوضع الماسكرا بشكل مثالي على رموشهن، ومنحهن طول وكثافة أكثر وذلك لكثرة استعمال أداة تسريح الرموش.
استعمال الماسكرا وضع المرطب دائما
سواء اختارت الأميرتان الظهور من غير مكياج أو بمكياج فأنهم يفضلن استمرار وضع الكريم المرطب دائما الذي يحتوي على العناصر التي تحمي بشرتهن من أشعة الشمس، وتعطي مزيد من الحيوية.
أحمر الشفاه
تختلف وتتفاوت درجات أحمر الشفاه الخاص بالأميرات بين درجات البرتقالي والوردي والبني، ويضعن الألوان الباردة منهم، ولذلك يظهرن بشفاه طبيعية.
إطلالات العائلة المالكة
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