مكياج الملوك.. 7 خطوات للوصول لإطلالة مشرقة زي أميرات بريطانيا

MENAFN - Youm7) أميرات العائلة المالك بداية من الملكة الراحلة إليزابيث إلى الأميرة كيت دائمًا ما يخطفن جميع الأنظار حولهن والحديث عن ظهورهن بهذه الحيوية والإشراقة، هن لا يقومن بوضع الكثير من المكياج على وجههن، ويعتمدن على عنايتهم ببشرتهن فقط وذلك وفقا لما نشره موقع "hello" وخطوات من المكياج البسيطة

ظلال عيون طبيعي

إضافة الجمال إلى العينين لا يتطلب الكثير من ظلال العيون، وإنما اختيار ألوان محايدة طبيعية وهي من درجات اللون البني كما فعلت الأميرة كيت وميجان في زفافهما، مع البعد عن ظلال العيون اللامع.

خاتم زواج الأميرة كيت أحمر خدود

أحمر الخدود الكريمي البسيط يعطي مظهرا للخدين بأنهما أكثر لمعان و جمال مع إضافة التوهج الطبيعي غير المالغ فيه كما كانت تضعه الأميرة الراحلة ديانا، وتضع الأمير ميجان من السائل الذي يضيف لمسة طبيعية ومظهر متـألق.

أحمر الخدود أظافر من دون طلاء



تظهر الأميرتان كيت وميجان في أكثر الأوقات وأظافرهن من غير طلاء، ويعتمدان فقط على ألوان الوردية غير لامعة، مما يضيفان إلى أيديهن الرقة والابتعاد عن الصخب في اختيار ألوان طلاء الأظافر.

عدم وضع طلاء أظافر استعمال الزيوت الطبيعية

أوضح خبراء تجميل العائلة المالكة أن الأميرات يعتمدان في روتينهم اليومي على استعمال الزيوت الطبيعية وخاصة الأميرة كيت حيث تستعمل زيت الورد وهو ما يعمل على منع ظهور الهالات السوداء حول عينيها.

استعمال الماسكرا

كثيرا ما تظهران الأميرتان كيت وميجان بوضع الماسكرا بشكل مثالي على رموشهن، ومنحهن طول وكثافة أكثر وذلك لكثرة استعمال أداة تسريح الرموش.

استعمال الماسكرا وضع المرطب دائما

سواء اختارت الأميرتان الظهور من غير مكياج أو بمكياج فأنهم يفضلن استمرار وضع الكريم المرطب دائما الذي يحتوي على العناصر التي تحمي بشرتهن من أشعة الشمس، وتعطي مزيد من الحيوية.

أحمر الشفاه



تختلف وتتفاوت درجات أحمر الشفاه الخاص بالأميرات بين درجات البرتقالي والوردي والبني، ويضعن الألوان الباردة منهم، ولذلك يظهرن بشفاه طبيعية.

إطلالات العائلة المالكة