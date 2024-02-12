6 علامات جسدية تدل على أن هذا الشخص لا يمكن الوثوق به

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص يقومون بفعل أشياء توضح أنها غير صادقة، وهذه الأشياء تحدث بدون قصد حيث إنهم لا يستطيعون التحكم فيها، لذلك يجب عليك أن تفهم لغة الجسد التي قد توضح لك العلامات السلوكية المهمة، وسنوضح لك في ذلك التقرير العلامات التي قد تتعرف بها أن هذا الشخص غير صادق كاذب وفقًا لموقع "brightside".

كذاب





يتجنب الاتصال البصري

عندما ينظر الشخص بعيداً عنك باستمرار في الزاوية العلوية اليسرى أو اليمنى من عينيه فإنه يكذب، ولكن لا تخلط بين النظر إلى الأسفل والنظر إلى الجانب فهناك أشخاص تنظر إلى الأسفل عندما يحاولون تذكر شيء ما، يمكنك طرح أسئلة متابعة وتطلب منهم عكس قصتهم لمعرفة ما إذا كانوا يكذبون.

يندمج في الهاتف لتجنب المواجهة

عندما يندمج الشخص في شاشة الهاتف طوال اليوم فإنه قد يكون خائف من المواجهة أو إنه قلق من ظهور رسائل نصية من شخص آخر في أي وقت، فإذا فعل الشخص ذلك أثناء الوجبات ولا يتحدث معك ويقضي وقته في البحث عن الإشعارات فحاول مراقبة ما يفعله ومواجهته إذا لزم الأمر.

علامات تذل على كذب المتحدث يبتعد عنك أثناء المحادثات

من المعروف أن الأشخاص أو الأزواج يميلون نجاه بعضهم البعض من خلال أجسادهم أو أقدامهم أو رؤوسهم أثناء المحادثات، فإذا لاحظت تغيراً في إيماءات الشخص وطريقة استجابته لأسئلتك فقد يكون ذلك علامة على أنه يخفى شيئاً ما، وإذا وجدته يتجنب الرد عليك في محادثات الهاتف أيضاً فهذا يريد الابتعاد عنك، مما يدل ذلك على أن هذا الشخص غير مهتم بالمحادثة معك ويفضل أن يكون في مكان آخر، لذلك تجنب فرض المحادثة على هذا الشخص وتأكد انه لا يستحق وقتك.

يضع أرجله وأذرعه بشكل متقاطع

يمكن أن يشير عقد الذراعين إلى موقف دفاعي أو حماية ذاتية، في حين أن عقد الساقين يمكن أن يشير إلى عدم الراحة مع شخص ما، ويستخدم الشخص لغة الجسد هذه لجذب الانتباه بعيداً عنه، كما أنه يتجنب الحديث عن نفسه.

يبالغ في الإشارة بيده

إيماءات اليد جيدة عند التحدث مع الناس، و تعمل على التأكيد على النقاط الأساسية في الحديث، بينما إذا قام الشخص بالإشارة بكلتا يديه فإنه من المرجح أن يكون كذاب، فالإيماءات المثالية قد تكون عن طريق وضع الشخص يديه على مستوى خصره، ويتم استخدامها في الإيماءات عند الحديث، كما أن تلك الإيماءات تتباطأ عندما يتوقف الشخص أثناء المحادثة.

تغيير نبرة الصوت

يقومون الكذابون بتغيير نبرة أصواتهم إلى الأعلى، فالصوت عالي الطبقة المقترن بعلامات حمراء أخرى في لغة الجسد يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان يجب عليك الوثوق بهذا الشخص أم لا.