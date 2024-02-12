6 علامات جسدية تدل على أن هذا الشخص لا يمكن الوثوق به

(MENAFN
- Youm7) بعض الأشخاص يقومون بفعل أشياء توضح أنها غير صادقة، وهذه الأشياء تحدث بدون قصد حيث إنهم لا يستطيعون التحكم فيها، لذلك يجب عليك أن تفهم لغة الجسد التي قد توضح لك العلامات السلوكية المهمة، وسنوضح لك في ذلك التقرير العلامات التي قد تتعرف بها أن هذا الشخص غير صادق كاذب وفقًا لموقع "brightside".
كذاب
يتجنب الاتصال البصري
عندما ينظر الشخص بعيداً عنك باستمرار في الزاوية العلوية اليسرى أو اليمنى من عينيه فإنه يكذب، ولكن لا تخلط بين النظر إلى الأسفل والنظر إلى الجانب فهناك أشخاص تنظر إلى الأسفل عندما يحاولون تذكر شيء ما، يمكنك طرح أسئلة متابعة وتطلب منهم عكس قصتهم لمعرفة ما إذا كانوا يكذبون.
يندمج في الهاتف لتجنب المواجهة
عندما يندمج الشخص في شاشة الهاتف طوال اليوم فإنه قد يكون خائف من المواجهة أو إنه قلق من ظهور رسائل نصية من شخص آخر في أي وقت، فإذا فعل الشخص ذلك أثناء الوجبات ولا يتحدث معك ويقضي وقته في البحث عن الإشعارات فحاول مراقبة ما يفعله ومواجهته إذا لزم الأمر.
علامات تذل على كذب المتحدث يبتعد عنك أثناء المحادثات
من المعروف أن الأشخاص أو الأزواج يميلون نجاه بعضهم البعض من خلال أجسادهم أو أقدامهم أو رؤوسهم أثناء المحادثات، فإذا لاحظت تغيراً في إيماءات الشخص وطريقة استجابته لأسئلتك فقد يكون ذلك علامة على أنه يخفى شيئاً ما، وإذا وجدته يتجنب الرد عليك في محادثات الهاتف أيضاً فهذا يريد الابتعاد عنك، مما يدل ذلك على أن هذا الشخص غير مهتم بالمحادثة معك ويفضل أن يكون في مكان آخر، لذلك تجنب فرض المحادثة على هذا الشخص وتأكد انه لا يستحق وقتك.
يضع أرجله وأذرعه بشكل متقاطع
يمكن أن يشير عقد الذراعين إلى موقف دفاعي أو حماية ذاتية، في حين أن عقد الساقين يمكن أن يشير إلى عدم الراحة مع شخص ما، ويستخدم الشخص لغة الجسد هذه لجذب الانتباه بعيداً عنه، كما أنه يتجنب الحديث عن نفسه.
يبالغ في الإشارة بيده
إيماءات اليد جيدة عند التحدث مع الناس، و تعمل على التأكيد على النقاط الأساسية في الحديث، بينما إذا قام الشخص بالإشارة بكلتا يديه فإنه من المرجح أن يكون كذاب، فالإيماءات المثالية قد تكون عن طريق وضع الشخص يديه على مستوى خصره، ويتم استخدامها في الإيماءات عند الحديث، كما أن تلك الإيماءات تتباطأ عندما يتوقف الشخص أثناء المحادثة.
تغيير نبرة الصوت
يقومون الكذابون بتغيير نبرة أصواتهم إلى الأعلى، فالصوت عالي الطبقة المقترن بعلامات حمراء أخرى في لغة الجسد يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان يجب عليك الوثوق بهذا الشخص أم لا.
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