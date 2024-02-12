أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-2-2024

(MENAFN
- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.
إيقاف تداول 11 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وإعمار مصر للتنمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.
البورصة تربح 5 مليارات جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 997.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 144.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 7.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 379.8 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 318.4 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 177.1 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6482 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.
وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 52 شركة.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 673.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، 316.5 ألف سهم، على التوالي.
وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم، 188.7 ألف سهم، 2167 سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2843 سهم، 171 ألف سهم، 45.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 217 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 40.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 41.6 ألف سهم.
أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 92.4 ألف سهم بسعر 4.663 جنيه بقيمة إجمالية 431 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.96% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 4.9 مليون سهم بسعر 2.87 جنيه بقيمة إجمالية 14.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.8% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.
البنك التجاري الدولي
أعلن البنك التجاري الدولي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، كما وافق المجلس على القوائم المالية للبنك خلال عام 2023 وحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 29.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 84%.
مصر لصناعة الكيماويات
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مصرية للإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة كادينيس للطاقة.
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