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أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-2-2024

2/12/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وإعمار مصر للتنمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 997.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 144.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 7.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 379.8 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 318.4 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 177.1 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6482 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.



وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 52 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 673.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، 316.5 ألف سهم، على التوالي.



وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم، 188.7 ألف سهم، 2167 سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2843 سهم، 171 ألف سهم، 45.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 217 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 40.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 41.6 ألف سهم.





أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 92.4 ألف سهم بسعر 4.663 جنيه بقيمة إجمالية 431 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.96% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 4.9 مليون سهم بسعر 2.87 جنيه بقيمة إجمالية 14.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.8% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، كما وافق المجلس على القوائم المالية للبنك خلال عام 2023 وحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 29.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 84%.



مصر لصناعة الكيماويات

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مصرية للإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة كادينيس للطاقة.












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