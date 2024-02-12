وزير الاتصالات يبحث مع نائب رئيس جوجل العالمية خطط استثمار الشركة فى مصر

MENAFN - Youm7) شاركالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفى جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان "كيف تطوع الحكومات التطور التكنولوجى فى خدمة المجتمعات؟ "وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى فى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تناولت الجلسة التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة مع الحرص على عدم ترك مجتمعاتها تتخلف عن ركب التقدم، وطرق إيجاد وتيرة متوازنة للتقدم التكنولوجى والاستخدام الأخلاقى للتكنولوجيات الناشئة، والإجراءات التى يجب على الحكومات اتخاذها لتحقيق التوازن بين الضرورة الأخلاقية التى تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع والحفاظ على قدرتها التنافسية تكنولوجياً فى المشهد العالمى.





شارك فى الجلسة المهندس ماجد المسمار المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة، والبروفسير مصطفى سيسية أستاذ التعلم الآلى فى المعهد الأفريقى للعلوم والرياضيات. وأدار الجلسة الإعلامية إيمان لحرش مقدمة أخبار وبرامج فى قناة سكاى نيوز عربية.





وفى كلمته خلال الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت تجربة مصر فى تبنى التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أن منهجية عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تم وضعها فى 2018 تتبنى نهج شامل للمجتمع بأكمله لدفع التحول الرقمى فى مصر؛ مشيرا إلى أنه تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها للوصول إلى صورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساهم فى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومركز اتصال؛ حيث يتم العمل على بناء منصة متكاملة الخدمات تشمل كافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات تركز على المواطن.









وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية الرقية فى كافة أنحاء الجمهورية؛ منوها إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة للقرى لخدمة نحو 60 مليون مواطن.









وذكر الدكتور عمرو طلعت أبرز التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة لتحقيق التحول الرقمى والتى تشمل وضع إطار للأوليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين وضمان حوكمتها، وأن تحظى بثقة المواطنين فى كونها فعالة وشاملة للجميع.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم التوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية بشكل كبير والتى تضاعفت 100 مرة خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب إلى مستهدف 400 ألف متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية من مختلف الفئات العمرية خلال العام المالى الحالى؛ موضحا أنه تم إنشاء 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز بكل محافظة لدعم الابتكار التكنولوجى فى جميع أنحاء الجمهورية حيث يتم من خلالها توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات، واحتضان الأفكار الريادية الخاصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات.





وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع بليس أجويرا إى أركاس نائب رئيس شركة جوجل للأبحاث والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا المعنية بالمجتمع والتكنولوجيا، والمارتن روسكى مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل. حيث تم مناقشة مشروعات شركة جوجل فى مصر، كما تم تسليط الضوء على الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة.









حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.





الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يشارك ضمن وفد وزارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" التى تعقد فى دبى تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى بمشاركة نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين فى المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التى تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.