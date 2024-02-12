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أشهر الفلاسفة في تاريخ الفكر.. من كانط وهيجل إلى سارتر

2/12/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) هناك مجموعة من أشهر الفلاسفة في تاريخ الفكر الذي تركوا بصمة ما زالت موجودة ومؤثرة إلى يومنا هذا، ومنهم جان بول سارتر وفيلهيلم نيتشه وإيمانويل كانط وفريدريش هيجل، وسنتعرف عليهم خلال السطور التالية.


جان بول سارتر
بدأ جان بول سارتر حياته العملية أستاذاً، درس الفلسفة في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية حين احتلت ألمانيا النازية فرنسا، إنخرط سارتر في صفوف المقاومة الفرنسية السرية، وعرف سارتر واشتهر لكونه كاتب غزير الإنتاج، ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة بالوجودية.





جان بول سارتر




كان سارتر رفيق دائم للفيلسوفة والأديبة سيمون دي بوفوار، التي أطلق عليها أعدائها السياسيون "السارترية الكبيرة" برغم أن فلسفتهم قريبة إلا أنه لا يجب الخلط بينهما. لقد تأثر الكاتبان ببعضهما البعض.



أعمال سارتر الأدبية غنية بالموضوعات والنصوص الفلسفية بأحجام غير متساوية مثل الوجود والعدم (1943)، والكتاب المختصر الوجودية مذهب إنساني (1945) أو نقد العقل الجدلي (1960)، وأيضا النصوص الأدبية في مجموعة القصص القصيرة مثل الحائط، أو رواياته مثل الغثيان (1938)، والثلاثية طرق الحرية (1945).



كتب سارتر أيضا في المسرح مثل الذباب (1943) والغرفة المغلقة (1944) والعاهرة الفاضلة (1946)والشيطان والله الصالح (1951) ومساجين ألتونا (1959) وكانت هذه الأعمال جزءا كبيرا من إنتاجه الأدبي.



وفي فترة متأخرة من عمره في عام 1964 تحديدا، أصدر سارتر كتابا يتناول السنوات الإحدى عشر الأولى من عمره بعنوان الكلمات بالإضافة إلى دراسة كبيرة على جوستاف فلوبير في كتاب بعنوان أحمق العائلة (1971-1972). لقد أصدر أيضا دراسات عن سير العديد من الكتاب مثل تينتوريتو ومالارميه وشارل بودلير وجان جينيه. كان سارتر يرفض دائما التكريم بسبب عنده وإخلاصه لنفسه ولأفكاره ومن الجدير بالذكر أنه رفض استلام جائزة نوبل في الأدب ولكنه قبل لقب دكتور honoris causa من الجامعة العبرية عام 1976.


فيلهيلم نيتشه
فريدريك فيلهيلم نيتشه، فيلسوف ألماني، عرف بدفاعه عن الإسلام، فقد كان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث وكان عالم لغويات متميز.







فيلهيلم نيتشه





كان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث، ولد فى منتصف أكتوبر عام 1844، ورحل عن عالمنا فى 25 أغسطس عام 1900.



كتب فريدريش فيلهيلم نيتشه نصوصاً وكتباً نقدية حول الدين والأخلاق والنفعية والفلسفة المعاصرة المادية والمثالية الألمانية. وكتب عن الرومانسية الألمانية والحداثة أيضاً، بلغة ألمانية بارعة ويُعدّ من بين الفلاسفة الأكثر شيوعاً وتداولاً بين القراء.



من الكتب المهمة التى تستحق القراءة كتاب "نيتشه والإسلام" لـ روى جاكسون، ترجمة
"حمود حمود" والصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ويعرض لأفكار الفيلسوف الألمانى الشهير والدين الإسلامي، والتى ورد فيها كلام كثير.


إيمانويل كانط
يعد إيمانويل كانت أو إيمانويل كانط آخر الفلاسفة المؤثرين فى الثقافة الأوروبية الحديثة، وهو فيلسوف ألمانى من القرن الثامن عشر، تمر اليوم ذكرى رحيله، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 12 فبراير من عام 1804م، بعدما أصبح أحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا فى نظرية المعرفة الكلاسيكية، لذا نستعرض فى السطور التالية لمحة من حياته.





إيمانويل كانط




ألف إيمانويل كانت كتبا عديدة، واشتهر فى مرحلة الشيخوخة حسب ما اعتبره النقاد، فكانت أكثر أعماله شهرة كتابه "نقد العقل المجرد" الذي قام بنشره وهو على مشارف الـ 60 من عمره في عام 1781، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الأخرى التي قدمها خلال فتره شيخوخته ومنها كتاب "نقد العقل العملي"، وكتاب "نقد الحكم"، ومن مؤلفاته: "الحجة الوحيدة الممكنة لدعم إثبات وجود الله، نقد العقل الخالص، ما هو التنوير؟، أسس غيبيات الأخلاق، نقد العقل العملى، نقد ملكة الحكم ، الدين فى حدود مجرد العقل، مشروع للسلام الدائم، الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براجماتية".


فريدريش هيجل
يعتبر من أهم الفلاسفة الألمان، وأهم مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.



طور هيجل ما يعرف باسم المنهج الجدلي الذي أثبت من خلاله أن سير التاريخ والأفكار يتم بوجود الأطروحة ثم نقيضها ثم التوليف بينهما، كان هيجل آخر بناة "المشروعات الفلسفية الكبرى" في العصر الحديث وكان لفلسفته أثر عميق على معظم الفلسفات المعاصرة.



كان لكتابات يعقوب بوهمه الغامضة أثر كبير على هيجل، رأى بوهمه أن "هبوط الإنسان من الجنة" كان مرحلة أساسية في تطور الفضاء الكوني وأن هذا التطور هو نتيجة إرادة الله لكمال الإدراك الذاتي، جذبت هيجل أعمال إسبينوزا وإيمانويل كانت وجان جاك روسو ويوهان غوته وأثرت فيه الثورة الفرنسية.



اعتبرت فلسفة هيجل وفقا لكتاب جفري هارتمان سؤال الثقافة المصيري، الصادر عن مطبوعات جامعة كامبردج أن الميزة الأساسية للإنسان هي "الوعي بالذات" وأن هذه السمة "تجعله قادرًا على الارتداد إلى ذاته، وهي نفسها جوهر الفكر الذي يعني الانعكاس أو الارتداد"، استعمل هيجل مفهوم "الوعي" لتأسيس فلسفة شمولية للتاريخ الذي هو المنتوج الأهم للعقل الإنساني، وبناء على ذلك فإن تاريخ العالم من وجهة نظر هيجل هو صراع من جانب الروح لتصل إلى مرحلة الوعي الذاتي وهي المرحلة التي تكون فيها حرة عندما تسيطر على العالم وقد بين هيجل نظريته في فلسفة التاريخ في كتاب "محاضرات في فلسفة التاريخ" الذي جمع ونشر بعد وفاته.





فريدريش هيجل













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