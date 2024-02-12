السد العالي ورمز الصداقة ضمن جولات أطفال المحافظات الحدودية بمشروع أهل مصر

MENAFN - Youm7) استقبل السد العالي والنصب التذكاري لرمز الصداقة بأسوان، 200 طفل من المحافظات الحدودية، اليوم الإثنين، في ثاني الزيارات الميدانية للأسبوع الثقافي التاسع والعشرين ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة أسوان حتى 17 فبراير الحالي.

خلال الزيارة أوضح حمدي الحمزاوي المتحدث الرسمي لرمز الصداقة، أنه تم إنشاؤه سنة 1967 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أثناء بناء السد العالي، الذي استمر عشرة سنوات، ويرمز للصداقة المصرية السوفيتية وهو عبارة عن زهرة اللوتس تتفتح من خمسة ورقات، كل ورقة منها تبرز النقوش الموجودة؛ فمنها ما يرمز إلى التطور الصناعي نتيجة استغلال الكهرباء المولدة من محطة السد العالي والتوربينات والتروس، ومنها النقوش التي توضح تطور وازدهار التعليم، والثقافة والفنون والمرأة النوبية، وزهرة اللوتس رمز جنوب مصر عند قدماء المصريين، ونقوش المشربيات والأرابيسك رمز الفنون والثقافة، وكذا التوسع الزراعي الذي تم بعد إنشاء السد.

وأوضح المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن السد العالي رمز من رموز الدولة، لأهميته في الحفاظ على المياه وتنظيم حركتها وتوليد الكهرباء.

وأشار "كمال" أن السد ينظم الحركة في الصيف والشتاء، لأن كمية المياه في الصيف تكون أعلى من الشتاء، وقبل مشروع السد العالي كانت الفيضانات تغرق الأراضى الزراعية، نتيجة لعدم التحكم في المياة، وأكد أن فكرة بناء السد جاءت للاستفادة من المياة الزائدة واستخدامها وقت الاحتياج، وذلك وفقا للمعاهدات الدولية المتفق عليها مع دول حوض النيل.





ومن أمام السد العالي تحدث جابر عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بمحطة كهرباء السد العالي، موضحا أن السد بدأ بثلاث مراحل ضمت المرحلة الأولى حفر قناة صناعية أمام السد بطول 1150 مترا، ثم تحويل المجرى الأساسي لنهر النيل، وتم حفر ستة أنفاق قطر كل نفق 282 مترا وطول 15 مترا في الجبال، وتم حفر قناة التحويل الشمالية بطول 485 مترا، فأصبح الطول الكلي للقناة الصناعية من الجنوب للشمال 1950 مترا، وذلك في مايو 1964.





وعن توليد الكهرباء أوضح "جابر" أن المياه تدخل من الأمام من بحيرة ناصر إلى أعلى الجسر على مسافة 75 مترا أمام السد العالي على التوربينة، وتدور التوربينة فتولد الكهرباء، ثم تخرج المياه وبذلك يتم استغلال المياه في توليد الكهرباء، وتفتح البوابات لعدة أسباب عند زيادة المنسوب الأمامي للبحيرة بعوامل الفيضان الشديدة، والسبب الثاني عند طلب وزارة الري زيادة كمية المياه المخصصة للري. واختتمت زيارات اليوم بجولة حرة بالقرية النوبية.





جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.





ويشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان، لتعميق الجانب التثقيفي لديهم بالمعالم الحضارية والمشروعات التنموية للوطن.





مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.





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