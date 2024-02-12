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عروض فنية ولقاءات مع انطلاق قافلة قصور الثقافة بالجيزة ضمن حياة كريمة

2/12/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب الكداية بأطفيح بمحافظة الجيزة، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المعد برعاية وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.
تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور المرأة في تنمية الأسرة"، تحدث خلالها محمد علي، عن الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تربية الأبناء وتأسيس الأسرة وبناء المجتمعات، وقدرتها على التغيير الإيجابي من خلال تحملها لكل ما يقع على عاتقها من مسئوليات.
وأكد في حديثه ضرورة تمكين المرأة وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية المبذولة من أجل مجتمع أكثر فعالية.
أعقب ذلك حوار مفتوح تحدثت خلاله سعدية عبد الستار عن دور القراءة والاطلاع في الارتقاء بمستوى فكر الإنسان، لتحقيق الأهداف.
وشهدت القافلة ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تلاها فقرة رسم على الوجه. واختتم اليوم بعرض فني لفرقة التنورة التراثية، قدمت خلاله عددا من فقراتها المميزة، إلى جانب الأغاني الشعبية بمصاحبة الفنان سيد المصري، وسط حضور جماهيري كبير.
ومن المقرر أن تستمر الفعاليات المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، حتى منتصف فبراير الحالي، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أحد الأطفال يشارك برسمته

الأطفال المشاركين

الأطفال يشاركون في الفعاليات

الأطفال يشاركون

الأطفال

جانب من الحضور

جانب من الفعاليات بالقافلة

جانب من الفعاليات

عروض التنورة

عروض فنية

عروض فنية








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