منظمة اليونسكو تطلق المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون غدًا

MENAFN - Youm7) تعقد منظمة اليونسكو المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون في الفترة الممتدة من غدٍ الثلاثاء الموافق 13 إلى 15 فبراير 2024 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وستجمع هذه المناسبة المحورية وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون. وسيعمل المؤتمر العالمي أيضاً على توحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الحكومية وشبكات اليونسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم من أجل تبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.

ويستهدف المؤتمر البناء على خريطة الطريق لتعليم الفنون وجدول أعمال سول: أهداف تعليم الفنون، نشأ إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون من عملية تحضيرية تشاركية وشاملة، ضمّت مساهمات الدول الأعضاء في اليونسكو ومجموعة واسعة من الجهات المعنية. وبعد اعتماد الإطار، سوف يصبح بمثابة أداة حاسمة للدول الأعضاء لرسم استراتيجيات وسياسات متكاملة ترسّخ البعد الثقافي في النظم التعليمية، وتدعمها للاستثمار في رعاية المهارات والكفاءات، ولا سيما من خلال الثقافة والفنون التي تستجيب للاحتياجات والفرص المعاصرة.