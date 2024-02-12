منظمة اليونسكو تطلق المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون غدًا

(MENAFN
- Youm7) تعقد منظمة اليونسكو المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون في الفترة الممتدة من غدٍ الثلاثاء الموافق 13 إلى 15 فبراير 2024 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وستجمع هذه المناسبة المحورية وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون. وسيعمل المؤتمر العالمي أيضاً على توحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الحكومية وشبكات اليونسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم من أجل تبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.
ويستهدف المؤتمر البناء على خريطة الطريق لتعليم الفنون وجدول أعمال سول: أهداف تعليم الفنون، نشأ إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون من عملية تحضيرية تشاركية وشاملة، ضمّت مساهمات الدول الأعضاء في اليونسكو ومجموعة واسعة من الجهات المعنية. وبعد اعتماد الإطار، سوف يصبح بمثابة أداة حاسمة للدول الأعضاء لرسم استراتيجيات وسياسات متكاملة ترسّخ البعد الثقافي في النظم التعليمية، وتدعمها للاستثمار في رعاية المهارات والكفاءات، ولا سيما من خلال الثقافة والفنون التي تستجيب للاحتياجات والفرص المعاصرة.
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