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تقرير: وصول مدفوعات برامج الفدية لمستوى قياسي بلغ 1.1 مليار دولار خلال 2023

2/12/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Youm7) كان عام 2023 عامًا تاريخيًا لبرامج الفدية وحظي بتغطية إعلامية جيدة بعد هجمات MOVEit وMGM Resorts التي هزت صناعة الأمن، حيث لم يقتصر الأمر على حصول الجهات الفاعلة في مجال التهديد بشكل جماعي على مبلغ قياسي قدره 1.1 مليار دولار من الضحايا فحسب، بل يسلط تقرير جديد الضوء على مدى تزايد حجم وتعقيد هذه الهجمات المثيرة للقلق بشكل متزايد، بحسب موقع 9to5mac الأمريكى.



وبعد عام 2022 البطيء، تضاعفت مدفوعات الفدية تقريبًا في العام الماضي، لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بـ 567 مليون دولار في عام 2022، وقامت الجهات الفاعلة في برامج الفدية "بتكثيف عملياتها" الموجهة إلى المؤسسات الكبيرة والمستشفيات والمدارس والوكالات الحكومية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalogy، وهي شركة رائدة في تحليل blockchain.



ووفقًا لشركة الأمن السيبراني Emsisoft، تأثر 46 نظام مستشفى في الولايات المتحدة بشكل مباشر ببرامج الفدية في عام 2023، وشهدت اضطرابًا بسبب عدم الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وبيانات المرضى، وهذا ارتفاع من 25 في عام 2022 و27 في عام 2021، وشهدت المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر أسوأ حالاتها، حيث تم الإبلاغ عن 108 حالات.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي "تقديرات متحفظة" وقابلة للتغيير عندما تكشف Chainalogy عن عناوين محفظة العملات المشفرة الجديدة التي تستخدمها مجموعات الجرائم الإلكترونية لتلقي مدفوعات الفدية، ولا تشمل الأرقام أيضًا التأثير الاقتصادي لخسارة الإنتاجية وتكاليف الإصلاح، ويمكن أن تكون التقديرات أكبر من ذلك بكثير.



الهجوم على MGM وحده كلف الشركة أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات المفقودة، بما في ذلك 10 ملايين دولار من رسوم التنظيف الاستشارية، ومع ذلك، نظرًا لأن عملاق الترفيه اختار عدم دفع الفدية.



وكان يُنظر في الأصل إلى الانخفاض الكبير في المدفوعات في عام 2022 على أنه بصيص أمل ويُعتقد أنه نتيجة لأدوات وقوانين وممارسات أمنية أفضل، ويعزو تشيناليسيس الانخفاض في النشاط إلى حد كبير إلى الصراع الروسي الأوكراني المستمر، الذي بدأ في عام 2022.“لم يعطل هذا الصراع عمليات بعض الجهات الفاعلة السيبرانية فحسب، بل حول تركيزها أيضًا من المكاسب المالية إلى الهجمات السيبرانية ذات الدوافع السياسية التي تهدف إلى التجسس والتدمير.



وأبلغت شركة استخبارات التهديدات Recorded Future عن ظهور 538 نوعًا جديدًا من برامج الفدية في عام 2023، مع إشارة واضحة إلى أن عصابات الجريمة الكبرى تركز الآن بشكل أكبر على المنظمات ذات القيمة العالية للمطالبة بدفع فدية أكبر، وبالتالي زيادة أرباحها.



على الجانب الآخر، من الواضح أننا سنشهد ارتفاعًا مستمرًا في برامج الفدية كخدمة (RaaS) حيث يقوم المشغلون بكتابة البرامج والشركات التابعة، ويدفع الأشخاص ذوو المعرفة التقنية الأقل مقابل شن الهجمات باستخدام أدوات وحزم مصممة مسبقًا . وكتب تشيناليسيس:“إن نموذج RaaS هو مضاعف للقوة، مما يمكّن السلالة من تنفيذ كمية كبيرة من هذه الهجمات الصغيرة”.
















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