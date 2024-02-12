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واتساب يصدر تحديثًا جديدًا للحفاظ على محادثاتك محمية عبر الأجهزة المرتبطة

2/12/2024 2:34:14 PM
(MENAFN- Youm7) من المنتظر أن يصدر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا قريبًا سيوفر للمستخدمين إجراءات أمنية محسنة فيما يتعلق بالحفاظ على محادثاتهم محمية عبر الأجهزة المرتبطة، وفي السابق كان استخدام واتساب عبر أجهزة متعددة يمثل تحديات، ولكن إدخال وظيفة الجهاز المرتبط ساهم في تسهيل هذه العملية، ما سمح للمستخدمين بمزامنة الرسائل بسهولة عبر منصات مختلفة بسلاسة، الآن، يأتي التطوير الأخير في شكل ميزة قفل الدردشة التي تم رصدها في تحديث Android 2.24.4.14، وفقاً لموقع indiatoday.



في حين أن مستخدمي Android وiOS لديهم بالفعل خيار قفل الدردشات خلف رمز المرور الخاص بأجهزتهم، أو Face ID، أو بصمة الإصبع، أو الرمز السري، فإن هذا الإجراء الأمني يقتصر على الجهاز الأساسي، ومع ذلك، تم رصد تطبيق WhatsApp الآن وهو يعمل على وظيفة المزامنة التي من شأنها توسيع حماية قفل الدردشة لتشمل الأجهزة المرتبطة عبر أنظمة التشغيل المختلفة، وهذا يعني أنه عندما يقوم مستخدم بقفل محادثة على جهاز واحد، فسيتم قفلها تلقائيًا على جميع الأجهزة المرتبطة، بما في ذلك منصات الويب وWindows وmacOS، للوصول إلى قائمة الدردشات المقفلة من جهاز مرتبط، سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز سري، وسيوفر هذا مستوى كبيرًا من الأمان للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.



أفاد WABetaInfo أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم طرح الإصدار العام من واتساب في المستقبل القريب، على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد لنشر هذه الميزة لم يتم الكشف عنه بعد، إلا أن مختبري النسخة التجريبية لديهم الفرصة لاستكشاف وظائفها قبل إتاحتها لقاعدة المستخدمين الأوسع.



إلى جانب ذلك، أضاف واتساب مؤخرًا ميزة الرمز السري الجديدة للمحادثات، والتي كانت واحدة من التحديثات الرئيسية من حيث الخصوصية، وكان لدى المستخدمين بالفعل خيار إضافة قفل إلى محادثاتهم الشخصية الفائقة على واتساب، ولكن كانت هناك ثغرة في هذا، سمحت المنصة للأشخاص بالاحتفاظ بنفس كلمة مرور بصمة الإصبع لمحادثات واتساب الخاصة التي يستخدمونها لفتح هواتفهم، وهو ما يعني في الأساس أنه إذا تمكن شخص ما من تسجيل بصمة إصبعه على هاتفك، فسيتمكن أيضًا من التحقق من محادثات واتساب الخاصة به.



مع التحديث الجديد، تغير كل شيء حيث قام واتساب بتشديد إجراءات الأمان من خلال طرح ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين، الآن، يمكنك إنشاء كلمة مرور فريدة تحتوي على كلمات أو رموز تعبيرية لتأمين محادثاتك باستخدام رمز مرور لا يعرفه أحد سواك، ومن المثير للاهتمام أنه يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات للوصول إلى الدردشات المقفلة بمجرد كتابة الرمز السري في شريط البحث.














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