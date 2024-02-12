واتساب يصدر تحديثًا جديدًا للحفاظ على محادثاتك محمية عبر الأجهزة المرتبطة

(MENAFN
- Youm7) من المنتظر أن يصدر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا قريبًا سيوفر للمستخدمين إجراءات أمنية محسنة فيما يتعلق بالحفاظ على محادثاتهم محمية عبر الأجهزة المرتبطة، وفي السابق كان استخدام واتساب عبر أجهزة متعددة يمثل تحديات، ولكن إدخال وظيفة الجهاز المرتبط ساهم في تسهيل هذه العملية، ما سمح للمستخدمين بمزامنة الرسائل بسهولة عبر منصات مختلفة بسلاسة، الآن، يأتي التطوير الأخير في شكل ميزة قفل الدردشة التي تم رصدها في تحديث Android 2.24.4.14، وفقاً لموقع indiatoday.
في حين أن مستخدمي Android وiOS لديهم بالفعل خيار قفل الدردشات خلف رمز المرور الخاص بأجهزتهم، أو Face ID، أو بصمة الإصبع، أو الرمز السري، فإن هذا الإجراء الأمني يقتصر على الجهاز الأساسي، ومع ذلك، تم رصد تطبيق WhatsApp الآن وهو يعمل على وظيفة المزامنة التي من شأنها توسيع حماية قفل الدردشة لتشمل الأجهزة المرتبطة عبر أنظمة التشغيل المختلفة، وهذا يعني أنه عندما يقوم مستخدم بقفل محادثة على جهاز واحد، فسيتم قفلها تلقائيًا على جميع الأجهزة المرتبطة، بما في ذلك منصات الويب وWindows وmacOS، للوصول إلى قائمة الدردشات المقفلة من جهاز مرتبط، سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز سري، وسيوفر هذا مستوى كبيرًا من الأمان للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.
أفاد WABetaInfo أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم طرح الإصدار العام من واتساب في المستقبل القريب، على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد لنشر هذه الميزة لم يتم الكشف عنه بعد، إلا أن مختبري النسخة التجريبية لديهم الفرصة لاستكشاف وظائفها قبل إتاحتها لقاعدة المستخدمين الأوسع.
إلى جانب ذلك، أضاف واتساب مؤخرًا ميزة الرمز السري الجديدة للمحادثات، والتي كانت واحدة من التحديثات الرئيسية من حيث الخصوصية، وكان لدى المستخدمين بالفعل خيار إضافة قفل إلى محادثاتهم الشخصية الفائقة على واتساب، ولكن كانت هناك ثغرة في هذا، سمحت المنصة للأشخاص بالاحتفاظ بنفس كلمة مرور بصمة الإصبع لمحادثات واتساب الخاصة التي يستخدمونها لفتح هواتفهم، وهو ما يعني في الأساس أنه إذا تمكن شخص ما من تسجيل بصمة إصبعه على هاتفك، فسيتمكن أيضًا من التحقق من محادثات واتساب الخاصة به.
مع التحديث الجديد، تغير كل شيء حيث قام واتساب بتشديد إجراءات الأمان من خلال طرح ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين، الآن، يمكنك إنشاء كلمة مرور فريدة تحتوي على كلمات أو رموز تعبيرية لتأمين محادثاتك باستخدام رمز مرور لا يعرفه أحد سواك، ومن المثير للاهتمام أنه يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات للوصول إلى الدردشات المقفلة بمجرد كتابة الرمز السري في شريط البحث.
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