رئيس جوجل يكشف سرعة التشغيل التى يفضلها عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب

(MENAFN
- Youm7) شارك الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي ، مؤخرًا موقع الويب الذي يزوره عندما يبدأ يومه، وكشف عن كيفية مشاهدته لموقع يوتيوب، منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل.
لا يتعلق الأمر بالمنصة التي يقوم بتشغيل التطبيق عليها، بل يتعلق بالسرعة التي يشاهد بها مقاطع الفيديو، حيث قام مستخدم يوتيوب الشهير ماركوس براون لي، والمعروف باسم MKBHD، مؤخرًا بنشر استطلاع للرأي على إكس (تويتر سابقًا) يسأل متابعيه عن السرعة التي يشاهدون بها عادةً مقاطع فيديو يوتيوب، حيث أعطى أربعة خيارات: 1x (السرعة العادية)، 1.25x، 1.5x و2x، وفي لاحق، تم التصويت على حوالي 192,435 صوتًا، لكن بيتشاي أعاد نشر الاستطلاع موضحًا تفضيله.
قال بيتشاي في منشور على إكس : "من الغريب جدًا أن أرى، عادةً ما أفعل 1x للأشياء التي أستمتع بها وأحتاج إلى معالجتها بعمق ولكن بخلاف ذلك أفعلها بشكل أسرع".
وبصرف النظر عن السرعات المذكورة أعلاه، يتيح يوتيوب أيضًا للأشخاص مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعات 0.25 و0.5 و0.75. كيف تفاعل المستخدمين مع سرعات تشغيل الفيديو على YouTube
أصدر موقع يوتيوب في عام 2022 نتيجة ادعى فيها أنه بينما يشاهد معظم الأشخاص بالسرعة الافتراضية، هناك قسم من الأشخاص يختار مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل أسرع قليلاً.
وزعمت أنه تم استخدام الميزة لتسريع المحتوى أكثر من 85٪ من الوقت.
بصرف النظر عن المعتاد، يتم استخدام 1.5x في أغلب الأحيان، يليه 2x كثانية قريبة و1 في المركز الثالث.
وقالت الشركة بالنسبة إلى الباحثين عن الكمال الذين يحبون السرعات المخصصة، كانت السرعة 1.1× هي السرعة الأكثر استخدامًا، فقط أسرع قليلا، ولكن ليس كثيرا "
على أجهزة غرفة المعيشة مثل أجهزة التلفاز الذكية ووحدات التحكم في الألعاب، قضى المستخدمون أطول وقت في مشاهدة يوتيوب بالسرعة العادية، تليها سرعة 1.25x.
وقد قضى المشاهدون على موقع يوتيوب أطول وقت في مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة 2x وعلى الأجهزة المحمولة، وغالبًا ما يستخدم مستخدمو iOS وAndroid سرعة تشغيل 1.5x، حسبما ذكرت سابقًا.
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