رئيس جوجل يكشف سرعة التشغيل التى يفضلها عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب

MENAFN - Youm7) شارك الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي ، مؤخرًا موقع الويب الذي يزوره عندما يبدأ يومه، وكشف عن كيفية مشاهدته لموقع يوتيوب، منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل.لا يتعلق الأمر بالمنصة التي يقوم بتشغيل التطبيق عليها، بل يتعلق بالسرعة التي يشاهد بها مقاطع الفيديو، حيث قام مستخدم يوتيوب الشهير ماركوس براون لي، والمعروف باسم MKBHD، مؤخرًا بنشر استطلاع للرأي على إكس (تويتر سابقًا) يسأل متابعيه عن السرعة التي يشاهدون بها عادةً مقاطع فيديو يوتيوب، حيث أعطى أربعة خيارات: 1x (السرعة العادية)، 1.25x، 1.5x و2x، وفي لاحق، تم التصويت على حوالي 192,435 صوتًا، لكن بيتشاي أعاد نشر الاستطلاع موضحًا تفضيله.قال بيتشاي في منشور على إكس : "من الغريب جدًا أن أرى، عادةً ما أفعل 1x للأشياء التي أستمتع بها وأحتاج إلى معالجتها بعمق ولكن بخلاف ذلك أفعلها بشكل أسرع".وبصرف النظر عن السرعات المذكورة أعلاه، يتيح يوتيوب أيضًا للأشخاص مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعات 0.25 و0.5 و0.75. كيف تفاعل المستخدمين مع سرعات تشغيل الفيديو على YouTube

أصدر موقع يوتيوب في عام 2022 نتيجة ادعى فيها أنه بينما يشاهد معظم الأشخاص بالسرعة الافتراضية، هناك قسم من الأشخاص يختار مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل أسرع قليلاً.

وزعمت أنه تم استخدام الميزة لتسريع المحتوى أكثر من 85٪ من الوقت.بصرف النظر عن المعتاد، يتم استخدام 1.5x في أغلب الأحيان، يليه 2x كثانية قريبة و1 في المركز الثالث.وقالت الشركة بالنسبة إلى الباحثين عن الكمال الذين يحبون السرعات المخصصة، كانت السرعة 1.1× هي السرعة الأكثر استخدامًا، فقط أسرع قليلا، ولكن ليس كثيرا "على أجهزة غرفة المعيشة مثل أجهزة التلفاز الذكية ووحدات التحكم في الألعاب، قضى المستخدمون أطول وقت في مشاهدة يوتيوب بالسرعة العادية، تليها سرعة 1.25x.وقد قضى المشاهدون على موقع يوتيوب أطول وقت في مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة 2x وعلى الأجهزة المحمولة، وغالبًا ما يستخدم مستخدمو iOS وAndroid سرعة تشغيل 1.5x، حسبما ذكرت سابقًا.