تعملها إزاي؟..كيفية إنشاء استطلاعات الرأي على واتساب

MENAFN - Youm7) أطلق واتساب ميزة إنشاء استطلاع لمستخدمي Android وiOS في الأشهر الماضية، حيث يتيح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta للمستخدمين إنشاء استطلاعات رأي في مجموعات وكذلك في الدردشات الشخصية، وفقًا لموقع indiatoday.كيفية إنشاء استطلاع واتساب على Android وiOS

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب على هواتفك الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS

الخطوة 2: الآن افتح الدردشة الفردية أو المجموعة التي تريد إنشاء الاستطلاع فيها.الخطوة 3: بعد ذلك، اضغط على زر الإرفاق الموجود بجانب مربع الرسالة ثم اضغط على أيقونة الاستطلاع.الخطوة 4: في نافذة إنشاء استطلاع، أضف سؤالك ثم الخيارات للاختيار من بينها، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا.الخطوة 5: بمجرد إضافة الأسئلة والخيارات، اضغط على خيار الإرسال الأخضر.الخطوة 6: سيتم إنشاء الاستطلاع الخاص بك.يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا في الاستطلاع، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء استطلاع والإدلاء بأصواتهم في استطلاعات الرأي الأخرى بمجرد الضغط على الخيار المتاح حسب اختيارك، ويمكنك الاختيار من بين أي من الخيارات المتاحة في الاختيارات، أو يمكنك حتى تحديد عدة أو كل الخيارات المتاحة ضمن الاستطلاع.يتم تحديث الاستطلاع تلقائيًا في كل مرة يتم فيها إضافة تصويت جديد، ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض المعلومات المتعلقة بالاستطلاع مثل من شاهد نتائج الاستطلاع من خلال الضغط على خيار "عرض الأصوات"، ما عليك سوى الانتقال إلى الاستطلاع والضغط على "عرض الأصوات"، سترى تفاصيل الاستطلاع بما في ذلك من أعطى التصويت والخيار الذي تم تحديده من قبل الآخرين.