بيل جيتس يكشف عن حادثة غيرت خطط تقاعده

MENAFN - Youm7) اشتهر بيل جيتس بالوقت الذي قضاه في شركة مايكروسوفت، وبالعمل الخيري بعد أن سلم قيادة الشركة للآخرين، حيث أمضى مؤسس مايكروسوفت سنواته الأخيرة في الحديث عن قضايا الصحة العالمية وكيف يمكن تحسين مستوى معيشة الناس.ولكن لم يكن معروفًا إلا القليل ما الذي دفع جيتس إلى السير في هذا الطريق عندما كان يكسب المال بالفعل ويؤثر في صناعة التكنولوجيا.أجرى مؤخرًا محادثة مع الممثل الكوميدي تريفور نوح في البودكاست الخاص به بعنوان "ماذا الآن؟" مع تريفور نوح، عندما ذكر حادثة وقعت عام 1997.وقال إنه عندما قرأ عن أطفال يموتون في أنحاء مختلفة من العالم بسبب أمراض يمكن علاجها في الولايات المتحدة، أدرك ما يريد القيام به بعد تقاعده من الشركة التي أسسها.قال مؤسس مايكروسوفت "لقد أمضيت فترة طويلة من عمر 18 إلى 40 عامًا حيث كنت مهووسًا جدًا، مايكروسوفت كانت كل شيء"."لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأنه مع تولي أشخاص آخرين لشركة مايكروسوفت، تمكنت من الذهاب والقراءة والتعرف على جميع التحديات الصحية، ولماذا يموت الأطفال”. مؤسسة بيل وميليندا جيتس

في عام 2000، بدأ جيتس في تأسيس منظمته الخيرية التي أطلق عليها اسم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

"لقد أنفقت مؤسستنا 53.8 مليار دولار منذ عام 2000، ونعتقد أن ذلك ساعد شركائنا على إحداث فرق، فعدد الأطفال الذين يموتون كل عام قبل بلوغهم سن الخامسة، قد انخفض بمقدار النصف منذ تأسيس المنظمة الخيرية التي اطلق عليها اسم بيل وميليندا جيتس".في ديسمبر الماضي، قال جيتس إنه إذا بدأ العالم في القيام باستثمارات ذكية الآن، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل العالم مكانًا أكثر إنصافًا، مما يقلل أو حتى يزيل الفارق الزمني بين حصول العالم الغني على الابتكار وحصول العالم الفقير عليه.وقال جيتس إنه من الممكن أن يكون هناك عالم حيث "يمكن للآلات أن تصنع كل الطعام والأشياء"، ولا يضطر الناس إلى العمل لمدة خمسة أيام عمل إضافية في الأسبوع لكسب أجر معيشي.