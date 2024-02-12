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كلب ضخم يعض وزير الخارجية الأوكراني - جريدة الوطن السعودية

2/12/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه تعرض للعض من كلب ضخم لا يعرف من هو صاحبه.
وأشار الوزير الأوكراني، إلى أنه تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته، مضيفا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا بدون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني"، قائلا إنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.
ونشر كوليبا صورة لساق ملطخة بالدماء وعليها آثار

ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن لديه عدة كلاب. وذكر الوزير، عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، أن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء القتال، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.

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