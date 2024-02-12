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اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار

2/12/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مشروع تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، بنسبة إنجاز تجاوزت %24 في جميع مراحل المشروع بعد إطلاقه في نوفمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تضمنت رصد بيانات معدات حفر الآبار وتحليلها في كل مناطق المملكة، وتركيب أجهزة التتبع في 10 مناطق، مبينةً أن المرحلة الثانية ستشمل مناطق المدينة المنورة، وجازان والباحة بعد استكمال رصد البيانات المطلوبة لمعدات حفر الآبار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة أن المشروع يسري وفق ما تم التخطيط له بوتيرة موحدة ومتسارعة، مضيفةً أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت قبل الموعد المحدد؛ وهو ما يعني أن الجهود تضاعفت خلال تنفيذ المشروع.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ من تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم للنشاط، وحماية لثروات المملكة، ولضمان سير العمل بشكل منظم وقانوني وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.
ونبهت الوزارة الأفراد والجهات الحكومية والشركات، بضرورة المحافظة على جهاز التتبع من أي عبث وإبقائه في وضع التشغيل، مع توفير مصدر طاقة دائم له، مشددةً على عدم القيام بحفر أو تعميق أو تنظيف أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية ، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة، وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.

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