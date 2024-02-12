ربط إلكتروني بين النيابة والزكاة والضريبة والجمارك

(MENAFN
- Al Watan) وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي اليوم الاثنين اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي الاتفاقية امتداداً لحرص الطرفين على بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات بأعلى درجات الالتزام وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، لدعم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأعمال والمهام المناطة بهما.
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