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ربط إلكتروني بين النيابة والزكاة والضريبة والجمارك

2/12/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي اليوم الاثنين اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي الاتفاقية امتداداً لحرص الطرفين على بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات بأعلى درجات الالتزام وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، لدعم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأعمال والمهام المناطة بهما.

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