Monday, 12 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأول من نوعه.. برنامج للاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية بفهد الطبية

2/12/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، برنامج فريق الاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)، وهو الأحدث من نوعه محلياً.
وأكدت المدينة الطبية، أن فريق الاستجابة السريعة للتجلط الرئوي يحسن نتائج المرضى من خلال تقليل معدلات الوفيات وتحسين جودة الرعاية الصحية، لكي يتلقى المرضى أحدث وأفضل العلاجات بسرعة فائقة، مما يقلل من مدة الإقامة للمريض في المستشفى.
يتكون الفريق من عدة أطباء مختصين، ويهدف إلى تسريع عملية صنع القرار وتطوير الخطط العلاجية للجلطات الرئوية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتاحة، بتخصص أطباء خثر الدم، و الصدرية، الأشعة التداخلية، القلب، وجراحي القلب والصدر، العناية المركزة، الطوارئ، حيث يتيح هذا التعدد في التخصصات تقييم شامل لحالة المريض وتصميم خطة علاج مخصصة لكل حالة.
وأضافت: خيارات العلاج المتاحة تتضمن استخدام مضادات التخثر ومسيلات الدم، ومذيبات الجلطات، والاشعة التداخلية الموجهة بالقسطرة لتذويب وشفط التجلطات، وإجراء الاستئصال الجراحي للجلطة إذا استدعى الأمر.
وكان فريق الإستجابة قد أجرى مؤخراً عملية إنقاذ حياة لمريض في عقده الخامس تعرض لجلطة رئوية حادة تسببت له بمضاعفات خطيرة ، وتمت العملية بنجاح وتحسنت حالته الصحية وإزالة جميع أجهزة التنفس الصناعي الداعمة لحالته الحرجة في وقت وجيز
يعتبر إطلاق فريق الاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية تطوراً جديداً في رعاية المرضى المصابين بالتجلط الرئوي، ويعد خطوة مهمة في تحسين النتائج الصحية لهؤلاء المرضى.

MENAFN12022024000089011017ID1107842774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث