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رئيس جامعة الملك خالد يشهد الحفل السنوي لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية

2/12/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاثنين، حفل اللقاء السنوي لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية والجهات التابعة لها لاستعراض منجزات عام 2023م، وذلك بمقر مركز الأعمال، وبحضور عدد من مسؤولي الجامعة والموظفين وشركاء الجامعة ورجال الأعمال والمستثمرين.
وشدد السلمي خلال كلمته التي ألقاها على دور وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية المهم والمهام المنوطة بها من خلال تنمية إيرادات الجامعة، وتعزيز الاستثمار الأمثل لأصول الجامعة، وتعزيز ريادة الأعمال والشراكة المجتمعية، وقال "ما شاهدناه جزء يسير من المنجزات التي تحققت والتي نسعى جميعًا إلى مضاعفتها خلال الأيام القادمة بإذن

وأضاف السلمي "نؤكد أنه من المهم أن تتضافر جهود الجميع لمواصلة النجاح بشكل مستمر والإسهام في تحقيق أهداف الجامعة وخدمة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة".
من جانبه شكر وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي معالي رئيس الجامعة على حضوره ومشاركة الوكالة احتفالها باللقاء السنوي، وقال الحديثي "لو لا فضل الله ثم الدعم اللامحدود الذي حظيت به الوكالة من قبل معاليكم لما تحقق لنا ما شاهدناه اليوم، وكلنا أمل أن نشاهد منجزات الجامعة بشكل عام ووكالة الأعمال والشراكة المجتمعية على وجه الخصوص بشكل متواصل ومستمر"، وأضاف "لعل إنشاء مركز الأعمال خلال هذه المرحلة كان أحد الإنجازات التي تحققت كونه أحد الممكّنات المهمة للوكالة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجهات وزارة التعليم واستراتيجية تطوير منطقة عسير".
وتابع الحديثي "الحمد لله نشاهد اليوم مركزًا متقدمًا يقود الأعمال الريادية والاستثمارية والتطوعية على الوجه المطلوب".
واختتم الحديثي كلمته بالشكر لمنسوبي الوكالة على عملهم الدائم والدؤوب وسعيهم لتحقيق أهداف استراتيجية الوكالة والجامعة مطالبًا الجميع بالمزيد من التميز.

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