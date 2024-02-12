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منتخب الطاولة يبدأ معسكره التدريبي بالصين الخميس

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يبدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة اعتبارا من يوم الخميس المقبل معسكره التدريبي في الصين، والذي يأتي ضمن برنامج الإعداد الخاص به، والذي يسبق مشاركته في تصفيات غرب آسيا، التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويشتمل المعسكر التدريبي على التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، وخوض العديد من المباريات الودية مع لاعبين يتمتعون بمستويات فنية عالية، وهذا ما يسعى إليه المدرب عمرو رضا، الذي يتطلع مع الفريق إلى تحقيق نتائج قوية ومميزة تساعدهم على المنافسة بكل قوة في التصفيات الأولمبية.
وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.
التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من كافة اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى لحجز البطاقات المخصصة للتأهل، خاصة وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية.
من ناحية أخرى يشارك رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي تعقد في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، حيث ينتظر أن يلتقي الزعبي خلال هذه الاجتماعات مع العديد من رؤساء الاتحاد المشاركين في المؤتمر.
وسبق للاتحاد الأردني قد استضاف اجتماع الجمعية العومية للاتحاد الدولي الذي عقد أواخر العام 2022، وحظي بنجاح كبير سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال الحضور الرسمي الكبير من الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي، والذي يعتبر من أكبر الاتحاد الدولية.
كما ينتظر أن يطلع الزعبي المسؤولين بالاتحاد الدولي على التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن لبطولة الرواد الدولية، التي تقام صيف العام المقبل، إلى جانب مناقشة البطولات الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني.

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