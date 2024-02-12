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صاعقة رعدية تقتل لاعباً خلال مباراة لكرة القدم (فيديو)

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أودت صاعقة رعدية بحياة لاعب كرة قدم إندونيسي خلال مباراة ودية، وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، إن المباراة أقيمت وسط حالة من الطقس السيئ، والذي شهد تقلبات مفاجئة من حار إلى غائم وصاحبتها سلسلة من موجات البرق والرعد.

حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب "سبتيان" بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه "FBI سوبانغ" وفريق "FLO FC" على ملعب سيليوانجي باندونغ، وفق ما ذكره موقع "Daily Mail" البريطاني.


في مقطع الفيديو كان أعضاء فريق اللاعب الضحية يتناقلون الكرة فيما بينهم قبل تمريرها إلى سبتيان، والذي لم تمر ثوانٍ على استلامه الكرة حتى تعرض لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

على الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب البالغ 30 عاماً، في محاولة لإسعافه، إلا أنهم وجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتتركهم الحادثة في حالة ذهول وصدمة.

بينما قالت المستشفى إن اللاعب أصيب بحروق خطيرة من جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده.


فيما قدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، ودعا الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية للالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع. -وكالات

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