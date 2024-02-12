“هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو” .. نجم ريال مدريد يحسم الجدل!



وقال كارباخال في تصريحات عبر " albiceleste talk" في منصة إكس: "رونالدو وميسي بالنسبة لي في نفس المستوى، لا أفضل أحدهما على الآخر، إنهما وحوش بمعنى الكلمة، ولم أتمكن من اختيار الأفضل منهما، هما مختلفان تمامًا".



وأضاف: "ميسي قادر على استلام الكرة وصناعة الهجمات، ومشاركة اللعب وخلق المزيد من لعب كرة القدم، أما رونالدو فهو وحش في تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات لو كانا يلعبان معًا كان سيشكلان قنبلة وكان من المثير رؤية ذلك ".

وسبق أن تواجه الثنائي مرات عديدة، عندما كانا في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يرحل رونالدو إلى يوفنتوس، بينما انتهت رحلة ميسي في إسبانيا، وذهب إلى فرنسا من بوابة باريس سان جيرمان.



جدير بالذكر أن الثنائي ميسي ورونالدو، كانا على موعد مع مباراة ودية مطلع شهر فبراير الحالي، في كأس موسم الرياض، ولكن تغيب عنها الثنائي بسبب الإصابة.