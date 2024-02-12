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الفحيص يروض الثورة ويتوج بطلا لـ سلة الشارقة

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة – حافظ فريق شباب الفحيص على لقبه بطلا لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في المباراة النهائية التي جمعهما اليوم بصالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" في إمارة الشارقة.
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (13-11)، (12-9)، (24-17)، (23-13).

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