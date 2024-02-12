الفحيص يروض الثورة ويتوج بطلا لـ سلة الشارقة
التاريخ
2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) الشارقة – حافظ فريق شباب الفحيص على لقبه بطلا لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في المباراة النهائية التي جمعهما اليوم بصالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" في إمارة الشارقة.
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (13-11)، (12-9)، (24-17)، (23-13).
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